Diretta Cremonese Juventus Primavera, ospiti per confermare i playoff

La diretta Cremonese Juventus Primavera andrà in scena alle 11.00 e vedrà confrontarsi due formazioni che hanno avuto qualche alto e basso durante la loro stagione.

I lombardi non sono riusciti a riprendersi del tutto e con 37 punti sono al 14° posto che vorrebbe dire salvezza ma non partecipazione ai playoff che i bianconeri invece sono riusciti a raggiungere visto che sono al 5° posto con 52 punti.

La Cremonese arriva alla sfida dopo il pareggio 2-2 in casa della Sampdoria, mentre la Juventus si presenta alla partita dopo la vittoria 1-0 contro il Genoa.

Diretta Cremonese Juventus Primavera streaming, come vedere la partita

Seguire la diretta Cremonese Juventus Primavera sarà facile in televisione grazie al servizio di Sportitalia sul digitale terrestre, ma ci sarà anche la possibilità di collegarsi in diretta streaming video al sito sportitalia.it.

Formazioni Cremonese Juventus Primavera, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Cremonese Juventus Primavera i padroni di casa potrebbero scendere in campo secondo il 3-4-1-2 del tecnico Elia Pavesi con Tommasi in porta, Bassi, Prendi e Zilio come tre difensori centrali, Spaggiari e Nagrudnyi gli esterni con Tessadri e Lordkipanidze a completare il centrocampo, Faye trequartista in supporto della coppia Gabbiani e Galli.

Gli ospiti invece risponderanno con il 4-4-2 del tecnico Francesco Magnanelli con Radu tra i pali, Pagnucco e Savio gli esterni bassi con Montero e Verde difensori centrali a completare il reparto, Merola e Ventre sulle fasce, Ripani e Boufandar in mezzo al campo, Biliboc e Vacca la coppia d’attacco.

Quote Cremonese Juventus Primavera, possibile risultato finale

La diretta Cremonese Juventus Primavera è una partita che sulla carta vede gli ospiti favoriti per portarsi a casa la vittoria ma che potrebbe anche regalare qualche sorpresa con i padroni di casa che possono contare su un’ottima squadra che vede anche il miglior marcatore della competizione Giacomo Gabbiani con 25 gol segnati.

La sfida però potrebbe essere divertente e ricca di emozioni visto che entrambe le squadre sono abbastanza sicure del loro posto in classifica e non dovrebbero avere un disperato bisogno di punti che li porti a giocare una partita sulla difensiva.