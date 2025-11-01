Diretta Cremonese Juventus, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Zini per la decima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA CREMONESE JUVENTUS (RISULTATO FINALE 1-2): SPALLETTI PARTE CON UNA VITTORIA!

La Juventus inaugura l’era Spalletti con una vittoria sofferta ma preziosa sul campo della Cremonese. I bianconeri si impongono 2-1 grazie alle reti degli esterni: Kostic apre nel primo tempo, Cambiaso raddoppia nella ripresa. Nel finale però la squadra di Nicola riaccende la gara con Vardy, autore di un gol in contropiede in pieno stile Leicester dopo un duello vinto con Gatti. La Juve mostra ancora limiti di gioco, ma l’atteggiamento è più deciso e compatto rispetto al recente passato. Nonostante la pressione finale dei grigiorossi, la squadra di Spalletti resiste e porta a casa tre punti che segnano un primo passo incoraggiante del nuovo corso. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA CREMONESE JUVENTUS INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cremonese Juventus non sarà disponibile solo in streaming per gli abbonati a DAZN. Questa partita sarà visibile alla stessa maniera pure su Now Tv e su Sky, con l’applicazione Sky Go. In televisione invece i canali su cui verrà trasmessa sono Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

RADDOPPIA CAMBIASO!

La Juventus parte forte anche nella ripresa, sfiorando il raddoppio già nei primi minuti con Kostic e Vlahovic, ma Audero e Terracciano salvano la Cremonese. I grigiorossi provano a reagire con un’incursione di Vardy, ma Koopmeiners sventa il pericolo. Al 21’ McKennie serve un assist perfetto per Vlahovic, che manca di poco l’impatto sotto porta. Pochi minuti dopo arriva però il 2-0 bianconero: Conceicao sfonda sulla destra, Terracciano respinge corto e Cambiaso, appostato al centro, insacca senza esitazioni. La Juve si porta così a distanza di sicurezza, controllando il match dopo una breve fiammata avversaria. (agg. di Fabio Belli)

AUDERO SALVA SUL PALO!

La Juventus sfiora più volte il raddoppio nel finale di primo tempo. Al 27’ Locatelli colpisce il palo dopo una deviazione di Audero, mentre poco dopo Vlahovic ci prova dalla distanza senza impensierire il portiere. Al 36’ è Openda a rendersi pericoloso su assist di Cambiaso, ma il suo tiro da posizione defilata termina sull’esterno della rete. Il primo tempo si chiude con i bianconeri avanti 1-0. (agg. di Fabio Belli)

GRAN PARTENZA DEI BIANCONERI!

Partenza fulminea della Juventus di Spalletti, che dopo appena due minuti passa in vantaggio: McKennie trova Openda, il cui tacco per Vlahovic viene intercettato, ma la palla arriva a Kostic, bravo a battere Audero con precisione. I bianconeri continuano a spingere, creando un altro pericolo al 5’, poi sfiorano il raddoppio al 10’ con un tiro deviato di Vlahovic. Dopo un avvio travolgente, la Juve abbassa i ritmi e controlla il gioco attraverso un lungo possesso palla, limitando le iniziative di una Cremonese apparsa in difficoltà. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Nessuna sorpresa dal punto di vista storico: la diretta Cremonese Juventus è dominata dai bianconeri, che negli ultimi dieci precedenti hanno ottenuto otto vittorie più due pareggi, datati rispettivamente 1994 e 1996. Questo d’altronde ci ricorda che nel XXI secolo ci sono da descrivere solamente due partite, cioè quelle del campionato di Serie A 2022-2023, che spezzò un digiuno iniziato nel 1996, ultimo precedente anno della Cremonese nella massima categoria.

Fu un doppio successo per la Juventus ancora di Max Allegri, che all’andata il 4 gennaio 2023 vinse per 0-1 allo stadio Giovanni Zini per poi concedere il bis con un 2-0 casalingo al ritorno il 14 maggio dello stesso anno. In Serie A d’altronde la Cremonese non ha mai vinto contro la Juventus in sedici precedenti: ci sono appena quattro pareggi, per il resto dodici vittorie dei bianconeri, una storia a dir poco a senso unico per la diretta Cremonese Juventus, con l’unico successo lombardo che risale al 1923.

Stasera si scriverà la storia? CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola. JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Kostic; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; McKennie, Vlahovic, Openda. All. Spalletti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COM’ERA ANDATA L’ANNO SCORSO

Si gioca sabato 1 novembre 2025 dalle ore 20:45 la diretta Cremonese Juventus. Presso lo Stadio Giovanni Zini di Cremona i bianconeri tenteranno di rialzarsi ulteriormente dopo lo scossone avvenuto in settimana vedendolsela con un avversario che è stato in grado di batterli una sola volta in tutti gli incontri precedenti nei quali si sono affrontati.

I padroni di casa sono appunto stati capaci di aggiudicarsi il successo quasi all’inizio del secolo scorso quando si erano imposti per 1 a 0 fra le mura amiche il 29 aprile del 1923 grazie ad un gol segnato da Ercole Bodini al 25′ del primo tempo, quando il torneo portava ancora la denominazione “Campionato di Prima Divisione”.

Tornando al calcio moderno, nell’ultimo campionato di Serie A disputato dai lombardi, ovvero nella stagione 2022/2023, i piemontesi erano riusciti ad aggiudicarsi due vittorie battendo i grigiorossi sia nel girone d’andata che al ritorno. Nella sfida disputata a Cremona al quarto d’ora Valeri si era visto annullare una rete per fuorigioco ed era stato necessario un gol di Arkadiusz Milik nel recupero per avere ragione degli uomini di mister Alvini.

A Torino, sotto la guida del tecnico Ballardini, la Vecchia Signora allora allenata da Massimiliano Allegri aveva concluso l’incontro con il punteggio di 2 a 0 grazie alle reti messe entrambe a segno nel corso del secondo tempo da Nicolò Fagioli, su assist di Federico Chiesa, e da Bremer.

CREMONESE JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Juventus: mister Davide Nicola dovrebbe far cominciare i suoi uomini schierandoli secondo un 3-5-2 con Silvestri; Terracciano, Bianchetti, Baschirotto; Floriani, Payero, Sarmiento, Vandeputte, Zerbin; Vardy e Bonazzoli. Il modulo 3-4-2-1 dovrebbe invece essere quello adoperato dai bianconeri con Di Gregorio; Rugani, Gatti, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Vlahovic almeno in avvio di gara.

CREMONESE JUVENTUS, LE QUOTE

Più che la situazione relativa alla classifica in questo caso le quote proposte per l’esito finale della diretta Cremonese Juventus dai vari bookmakers si basano sul blasone della Vecchia Signora. Prendendo in considerazione i numeri offerti per esempio da Sisal possiamo notare che il segno 2 viene dato vincente dai bookmakers ad appena 1.52. Il pareggio è il secondo risultato più probabile anche se l’x viene quotato a 4.00 mentre l’eventuale successo dei padroni di casa è pagato a 6.50.