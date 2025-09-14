Diretta Cremonese Lazio Primavera streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata.

DIRETTA CREMONESE LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-2): SULEJMANI E CUZZARELLA!

Cremonese Lazio Primavera 0-2: possiamo dire che fino a questo momento, poiché è trascorso solo il primo tempo della partita, i giovani biancocelesti starebbero facendo un bel colpo in casa dei grigiorossi, perché nonostante una Cremonese ancora al palo in questo inizio di campionato la vittoria esterna sarebbe importante e segnerebbe il secondo successo consecutivo per la formazione capitolina. È una Lazio che sblocca la partita al 27’ minuto: Cuzzarella viene steso in area, per l’arbitro è rigore e dal dischetto Flavio Sulejmani non sbaglia, e sarà ancora protagonista nel prosieguo del match.

Infatti al 32’ minuto l’attaccante della Lazio sfiora la doppietta: Bozza salva sulla riga di porta, ma due minuti più tardi è sempre Sulejmani a entrare in azione con un assist pregevole per Cuzzarella, bravissimo a stoppare con il petto e mettere il pallone all’angolino, dove Malovec non può arrivare. In seguito la Cremonese Primavera si fa nuovamente notare provando a ridurre il gap, ma la Lazio tutto sommato controlla bene; si va dunque all’intervallo con questo doppio vantaggio a favore della squadra biancoceleste, vedremo adesso come terminerà questa interessante partita… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA CREMONESE LAZIO PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Cremonese Lazio Primavera viene garantita in tv su Sportialia, appuntamento in chiaro così come per la diretta streaming video che sarà sul sito dell’emittente.

CREMONESE LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Arrivati alla diretta Cremonese Lazio Primavera, dobbiamo giustamente parlare anche dei precedenti tra queste due squadre che a dire il vero non sono affatto molti, anzi si contano solo i due della passata stagione. Sono tra l’altro due incroci curiosi: entrambe le partite infatti erano terminate 3-0 in favore della squadra di casa, la partita di andata si era giocata all’inizio di novembre e a Formello era stato dominio biancoceleste, la Lazio aveva trovato i gol di Lorenzo Ferrari, Andrea Petta e Federico Serra ma poi nel corso del campionato era nettamente calata, tanto da mancare la qualificazione ai playoff.

Nel match di ritorno infatti, a metà gennaio, era stata la Cremonese a festeggiare con identico punteggio: gara stappata da Denis Prendi, poi a inizio secondo tempo il raddoppio di Federico Ragnoli Galli e poi Giacomo Gabbiani, sempre lui, nel finale aveva sigillato il tris trovando quello che, alla 20^ giornata, era già il gol numero 20 del suo straordinario campionato. Siamo curiosi di scoprire quello che accadrà oggi perché il risultato è imprevedibile, possiamo al momento metterci comodi e assistere insieme all’intrigante diretta Cremonese Lazio Primavera perché finalmente la partita si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

CREMONESE LAZIO PRIMAVERA: PUNTI PESANTI IN PALIO!

Stiamo per vivere una diretta Cremonese Lazio Primavera che è una matinée, essendo alle ore 11:00 di domenica 14 settembre nella quarta giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Cosa aspettarsi in campo? Le due squadre hanno rispettivamente 0 e 3 punti in campionato, e devono risalire.

La Lazio infatti è riuscita a vincere prima della sosta: ha piegato il Bologna a Formello, e così ha incamerato i primi punti della sua stagione dopo aver perso contro il Genoa – in casa – e il Cagliari, ma ci sono appena due gol segnati e dunque è chiaro che il problema sia soprattutto offensivo.

Questo vale anche e soprattutto per la Cremonese che, orfana dello straordinario Gabbiani, ha ancora zero reti all’attivo: per i grigiorossi sconfitte contro Frosinone, Parma e Juventus, soprattutto nelle prime due giornate avrebbero potuto fare qualcosa di più per avere uno scenario migliore.

Dunque la diretta Cremonese Lazio Primavera ci dice che da questa partita potrebbe anche venire fuori un pareggio a reti bianche, ma è quello che capiremo nel corso di una partita che adesso possiamo provare a introdurre con le scelte da parte dei due allenatori impegnati questa mattina.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE LAZIO PRIMAVERA

Ecco che Elia Pavesi dovrebbe schierare un 3-5-2 nella diretta Cremonese Lazio Primavera, provando magari con Jeon e Stefani a trovare i gol (ma Ragnoli Galli ha sempre una chance) e con un esterno offensivo a sinistra in Christ Achi, pronto a prendere il posto di Bozza. A destra Parente, in mezzo al campo opera sempre Patrignani con la collaborazione di Gashi e Lottici Tessadri sulle mezzali; in difesa invece Patitucci può agire come braccetto, da capire nel caso chi starebbe fuori tra Bassi, Zilio e Paganotti mentre il portiere sarà ancora una volta Malovec.

La Lazio di Francesco Punzi viene invece disposta con il 4-3-3, modulo già attivo da qualche stagione: Gelli, Sulejmani e Sana Fernandes non dovrebbero avere problemi nel conservare il posto nel tridente, invece a centrocampo ci sono Baldi e Cangemi che insidiano le maglie di Farcomeni, Pinelli e Cuzzarella anche per naturale turnover, e per provare a dare una scossa alla squadra. Bordon e Bordoni saranno i centrali di una difesa completata dagli esterni bassi che dovrebbero essere Lorenzo Ferrari e Calvani, in porta per la squadra biancoceleste viene confermato Bosi.