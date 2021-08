Diretta Cremonese Lecce/ Streaming video DAZN: i salentini per il riscatto (Serie B)

DIRETTA CREMONESE LECCE: SALENTINI, VIA AL RISCATTO

Cremonese Lecce è in diretta dallo stadio Zini, con calcio d’inizio alle ore 20:30 di domenica 22 agosto: si gioca anche qui per la prima giornata di Serie B 2021-2022, troviamo due squadre che erano in cadetteria anche l’anno scorso e ripartono con sentimenti molto diversi. Fari puntati sul Lecce, una delle principali candidate alla promozione che però ha fallito l’anno scorso, prima mancando il secondo posto in regular season e poi venendo eliminato dal Venezia in semifinale. Via Eugenio Corini, dentro Marco Baroni (ex di giornata): l’esperto allenatore torna in Salento dopo 32 anni, in giallorosso come calciatore aveva timbrato una promozione sotto la guida di Carlo Mazzone.

Diretta/ Ternana Brescia (risultato 0-0) streaming video DAZN: ufficiali, via!

La Cremonese invece si è agilmente salvata, tanto da aspirare virtualmente anche ad un posto nei playoff: grande protagonista dell’obiettivo timbrato è stato Fabio Pecchia, subentrato in corsa e capace di cambiare immediatamente passo, guadagnandosi una giusta conferma anche per una stagione nella quale i grigiorossi sperano se non altro di ripetersi. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Cremonese Lecce: aspettando che la partita prenda il via possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che verranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa interessante partita.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: al via i primi incontri!

DIRETTA CREMONESE LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Lecce è su Sky Sport 252: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE LECCE

Pecchia affronta Cremonese Lecce con un 4-2-3-1 nel quale le alternative non mancano: in attacco per esempio Strizzolo, Daniel Ciofani e Vido si giocano una maglia, quest’ultimo se non altro potrebbe agire anche sulla trequarti (al posto di Bartolomei) dove per gli esterni è in ballottaggio Buonaiuto, che cercherà di scalzare Zanimacchia (più probabile) o Báez, espulso in Coppa Italia. la coppia centrale di centrocampo dovrebbe essere formata da Castagnetti e Valzania, ma occhio a Deli e Nardi; Okoli e Ravanelli i centrali davanti al portiere Carnesecchi, Sernicola e Alessandro Crescenzi i due possibili terzini. Nel 4-3-3 di Baroni la certezza resta Massimo Coda, già giustiziere del Parma in Coppa Italia; Strefezza e Paganini possono agire come esterni del tridente, mentre a centrocampo cerca un posto da titolare Bjorkengren, che però deve vincere la concorrenza di Blin (titolare domenica scorsa) con Hjulmand e Majer che vanno verso la conferma. Tuia e Lucioni saranno i centrali di difesa; in porta c’è ancora Gabriel, sulle fasce Calabresi e Vera sono i favoriti.

DIRETTA/ Reggina Monza (risultato 0-0) video streaming tv: problema risolto, si gioca

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha tracciato un pronostico per Cremonese Lecce e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,90 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita pari a 3,15 volte la posta mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo ospite, ha un valore che ammonta a 2,50 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA