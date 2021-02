Diretta Cremonese Lecce/ Streaming video DAZN: salentini sotto esame (Serie B)

DIRETTA CREMONESE LECCE: CORINI NON HA PIÙ ALIBI

Cremonese Lecce è in diretta dallo stadio Zini, alle ore 14:00 di sabato 13 febbraio: si torna subito a giocare nel campionato di Serie B 2020-2021, siamo arrivati alla 23^ giornata dopo il turno infrasettimanale, che ha lasciato queste due squadre deluse. Il Lecce non ha più tempo, se vuole raggiungere i playoff ha bisogno dell’immediato cambio di passo: martedì ha scialacquato un doppio vantaggio interno facendosi rimontare dal Brescia, Eugenio Corini si è visto scippare due punti da sotto il naso e adesso sa di dover affrontare una trasferta decisiva ma complicata.

Le speranze di playoff passano anche dalla Cremonese, che ha sì conosciuto la prima sconfitta dell’era Pecchia (a Venezia) ma comunque ha saputo migliorare la sua condotta in campionato, si è tolta dalla zona calda della classifica e appare una squadra tosta da affrontare. Salentini avvisati dunque; vedremo quello che succederà nella diretta di Cremonese Lecce, aspettando che le due squadre scendano in campo proviamo anche a valutare in che modo potrebbero essere schierate dai loro allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA CREMONESE LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Lecce non è un’opzione sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con la Serie B riguarda infatti la piattaforma DAZN, che eventualmente apre il suo canale DAZN1 sul satellite (per gli abbonati Sky da almeno 3 anni) al numero 209 del decoder, ma in condizioni “normali” permette ai clienti di seguire gli eventi con il servizio di diretta streaming video, del quale si può usufruire tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ma anche utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE LECCE

Sarà un 4-2-3-1 quello di Fabio Pecchia per Cremonese Lecce: squalificato Bianchetti, Fornasier dovrebbe affiancare Coccolo al centro della difesa con Zortea e Valeri che dovrebbero essere confermati come terzini, mentre in porta Carnesecchi è sempre in vantaggio su Alfonso. Castagnetti e Bartolomei saranno in mediana, anche se uno dei due potrebbe riposare a favore di Gustafson; Daniel Ciofani, in gol anche martedì, si riprende la maglia di centravanti e con lui avremo Gaetano trequartista, con Celar, Pinato e Buonaiuto che insidiano le posizioni esterne di Valzania e Báez. Il Lecce ha parecchie alternative nel suo 4-3-1-2: in porta va Gabriel, davanti a lui Pisacane e Lucioni con Maggio e Zuta sempre favoriti per gli esterni bassi, a centrocampo chi cerca spazio è Liam Henderson che potrebbe scalzare uno tra Hjulmand e Björkengren, quest’ultimo in gol nel 2-2 contro il Brescia. Davanti invece si va verso la conferma di Massimo Coda e Stepinski, ma attenzione a Stefano Pettinari e Pablo Rodriguez; Marco Mancosu dovrebbe vere nuovamente la sua maglia da trequartista, possibile inserimento di Yalcin.



