DIRETTA/ Cremonese Lecco (risultato finale 1-0): palo di Sernicola! (Serie B, 25 novembre 2023)

DIRETTA CREMONESE LECCO (RISULTATO 1-0): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Giovanni Zini la Cremonese batte il Lecco per 1 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa iniziano bene la partita prendendo presto in mano il controllo delle operazioni e riuscendo a passare in vantaggio al 20′ grazie alla rete messa a segno da Castagnetti, su assist di Coda. Nel secondo tempo gli ospiti suonano la carica mancando una buona occasione per ripristinare l’equilibrio al 54′ quando Ionita non arriva per un soffio a sfiorare il cross interessante offertogli da Lepore. Nell’ultima parte dell’incontro le tigri colgono un palo con Sernicola al 76′ ed i Manzoniani pareggiano soltanto il conto dei legni centrando la traversa con Caporale nel recupero al 90’+5′. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono alla Cremonese di portarsi a quota 25 nella classifica della Serie B mentre il Lecco resta fermo a 12 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

Video/ Lecco Parma (3-2) gol e highlights: decisiva la rete di Lepore! (Serie B, 12 novembre 2023)

CREMONESE LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cremonese Lecco sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cremonese Lecco in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Video/ Brescia Cremonese (0-3) gol e highlights: gran rete di Coda! (Serie B, 12 novembre 2023)

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Cremonese e Lecco è ancora saldamente bloccato sull’1 a 0 maturato nel corso del primo tempo. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questo pomeriggio allo Zini, i blucelesti devono fare i conti con l’atteggiamento aggressivo dei rivali di giornata in apertura di ripresa ma suonano la carica al 54′ arrivando in ritardo all’appuntamento col pallone sul più bello con Ionita. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Lecco Parma (risultato finale 3-2): non basta la rete di Charpentier! (Serie B, 12 novembre 2023)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Cremonese e Lecco sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed i grigiorossi insistono riuscendo a passare in vantaggio verso il 20′ grazie alla rete messa a segno da Castagnetti, capitalizzando l’assist offertogli dal suo compagno Coda. Gli ospiti allenati dal tecnico Bonazzoli falliscono invece una buona occasione al 28′ con Buso. Fino a questo momento il direttore di gara Giacomo Camplone, proveniente dalla sezione di Pescara, ha ammonito Zanimacchia al 25′ da una parte e Bianconi al 23′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Cremonese e Lecco è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati da mister Stroppa partono fortissimo affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 5′ con Coda e poi anche all’8′ impegnando Saracco con una conclusione di Zanimacchia. Ecco le formazioni ufficiali: CREMONESE (3-4-1-2) – Jungdal; Bianchetti, Ravanelli, Antov; Sernicola, Castagnetti, Pickel, Zanimacchia; Buonaiuto; Vazquez, Coda. Allenatore: Stroppa. LECCO (4-3-3) – Saracco; Degli Innocenti, Celjak, Bianconi, Caporale; Crociata, Sersanti, Ionita; Lepore, Novakovic, Buso. Allenatore: Bonazzoli. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Cremonese Lecco evidenzia due squadre che quest’oggi si affronteranno in un derby lombardo. Spulciando la classifica si nota subito come le due formazioni si trovino rispettivamente al quarto e diciassettesimo posto della classifica. Cremonese che ha ottenuto ben 22 punti da inizio campionato con 20 gol realizzati e 12 subiti. Con 20 gol in totale la formazione grigiorossa rappresenta il secondo miglior attacco dell’intero campionato, sotto solamente al Parma che ne ha realizzati 7 in più. Influenza molto il dato offensivo l’attaccante Massimo Coda, attuale capocannoniere del campionato con 9 reti.

Lecco che ha realizzato 13 reti e ne ha subiti 20 in questo campionato. I punti raccolti fino a questo momento risultano essere 12, così come le partite giocate dalla formazione lombarda in attesa del recupero. La formazione allenata da Emiliano Bonazzoli risulta essere la seconda difesa più battuta dell’intero campionato, sopra solamente alla Feralpisalò. (Marco Genduso)

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Cremonese Lecco evidenzia due formazioni che quest’oggi si daranno battaglia all’interno della quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Le sfide totali sono 24 con la metà che è terminata con il risultato di pareggio. Le restanti 12 partite hanno visto vincere in 8 occasioni la formazione grigiorossa mentre in 4 il Lecco. I gol realizzati sono 24 per la Cremonese contro i 21 del Lecco. La prima volta che le due formazioni si sono ritrovate l’una contro l’altra risulta essere nel 1971 con il risultato di parità a reti bianche.

Per attendere il primo gol di una delle due formazioni bisogna aspettare il 1972 con il successo da parte del Lecco con il risultato di 2-0. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella del 1976 terminata con il successo con il risultato di 4-0 per il Lecco, che risulta fino ad oggi la sfida con più reti. L’ultima volta che le due formazioni si sono ritrovate l’una contro l’altra risulta essere nel 2010 con il pareggio con il risultato di 2-2 in casa del Lecco. (Marco Genduso)

GRIGIOROSSI IN ORBITA

Cremonese Lecco, in diretta sabato 25 novembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Sfida tra due formazioni in grande forma: i grigio-rossi, infatti, hanno agguantato quota 22 punti dopo tre vittorie di fila contro Cittadella, Spezia e Brescia. Gli ospiti, invece, sono usciti da una situazione complicata mettendo a referto 11 punti nelle ultime cinque partite con la soddisfazione di battere la capolista Parma.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE LECCO

Le probabili formazioni di Cremonese Lecco, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per i padroni di casa mister Giovanni Stroppa da valutare le condizioni di Bianchetti e Pickel, usciti malconci dall’ultima sfida. In casa ospite, invece, il tecnico Emiliano Bonazzoli punterà ancora sul tridente composto da Lepore, Novakovich e Buso.

CREMONESE LECCO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Cremonese Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria grigio-rossa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo dei ragazzi di mister Bonazzoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA