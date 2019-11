Diretta Cremonese Livorno/ Streaming video tv: scontro di bassa classifica (serie B)

Cremonese Livorno, sabato 30 novembre 2019 in diretta alle ore 15.00 presso lo stadio Zini di Cremona, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. I grigiorossi sono riusciti a strappare un pari in rimonta molto importante in casa del Pescara nell’ultimo impegno disputato: un match difficile in cui una volta ritrovatisi sotto i lombardi sembravano spacciati, ma nonostante le grandi difficoltà ad andare in gol sono riusciti a colpire con Migliore proprio allo scadere, evitando una sconfitta che sarebbe stata pesante per la classifica. La Cremonese resta a 16 punti una lunghezza sopra la zona play off, mentre il Livorno è ultimo agganciato proprio dal Trapani che, da fanalino di coda, ha ripreso i labronici battendoli nell’ultimo match allo stadio Armando Picchi. Una situazione molto difficile per gli amaranto che dopo la vittoria contro la Juve Stabia sono incappati in due sconfitte consecutive che hanno vanificato la ripresa evidenziata nei precedenti match casalinghi, vinti appunto contro le Vespe e nel derby contro il Pisa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Livorno, match previsto sabato 30 novembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Zini di Cremona, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato cadetto, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE LIVORNO

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Cremonese Livorno, sabato 30 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Zini di Cremona, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. La Cremonese, guidata in panchina da Marco Baroni, sarà schierata con un 3-5-2 disposto con la seguente formazione titolare: Agazzi; Terranova, Caracciolo, Bianchetti; Mogos, Kingsley, Castagnetti, Valzania, Migliore; Ciofani, Ceravolo. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Ravaglia, Arini, Boultam, Claiton, Palombi, Ravanelli, Renzetti, Soddimo, Volpe, Zortea. Il Livorno di mister Roberto Breda opterà invece per un 4-3-3 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Zima; Gonnelli, Bogdan, Boben, Gasbarro; Del Prato, Luci, Agazzi; Marras, Raicevic, Marsura. In panchina saranno presenti Plizzari, Ricci, D’Angelo, Di Gennaro, Porcino, Mazzeo, Morganella, Pallecchi, Rocca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio a una quota di 3.00 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 4.25. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.35 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.55.



