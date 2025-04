DIRETTA CREMONESE MANTOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo alla diretta Cremonese Mantova ed è sostanzialmente un derby, con non troppa tradizione in epoca recente e una sfida che, allo Zini, in Serie B mancava dall’ottobre 2005, sono dunque passati vent’anni da quando il Mantova, che era primo in classifica, aveva sbancato il campo della penultima con i gol di Gabriele Graziani e Alessandro Noselli (su rigore), per la Cremonese aveva accorciato sempre dal dischetto Marco Carparelli e in quella partita c’erano stati addirittura tre espulsi, Stefano Sacchetti e Filippo Furiani per un alterco nel finale di primo tempo e poi ancora Thomas Job, per la Cremonese, in pieno recupero.

Proseguendo nell’analisi dello storico tra queste due squadre, possiamo notare che le ultime due vittorie dei grigiorossi siano avvenute in trasferta: questo allora ci dice che dobbiamo tornare parecchio indietro nel tempo per trovare un successo casalingo da parte della Cremonese, precisamente al settembre 2004 quando a decidere erano stati Pietro Strada e Gioacchino Prisciandaro, Paolo Poggi su rigore aveva solo accorciato le distanze. Finalmente allo stadio Giovanni Zini possiamo vivere un nuovo capitolo di questa sfida, e possiamo metterci comodi lasciando la parola ai calciatori in campo perché la diretta Cremonese Mantova comincia tra pochissimi minuti! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Cremonese Mantova, dove vedere la partita

La diretta Cremonese Mantova sarà come sempre trasmessa alle 18.00 per i non presenti allo stadio tramite Dazn, basterà quindi connettersi alla piattaforma di streaming Dazn o ai canali Dazn e Dazn1 sul decoder Sky.

Grigiorossi favoriti

Allo Stadio Giovanni Zini avrà luogo la diretta Cremonese Mantova valida per la trentacinquesima giornata di Serie B che torna in campo dopo il rinvio della scorsa per la morte del Papa, con i grigiorossi che rischiano di vedersi strappare il vantaggio costruito fino a questo momento e che gli garantirebbe di evitare il primo turno dei playoff arrivando direttamente alla semifinale.

Per i biancorossi invece sarà fondamentale portare a casa punti ripetendo la prestazione fatta nel pareggio 2-2 con lo Spezia che gli permetteranno di aumentare il vantaggio, ora di solo 2, dalla zona playout.

Formazioni Cremonese Mantova, probabili formazioni

Per la diretta Cremonese Mantova quindi dovrebbero scendere in campo i titolarissimi di entrambe le formazioni, Giovanni Stroppa cambierà qualcosa rispetto al 3-4-2-1 del pareggio 1-1 con la Juve Stabia schierando Fulignati, Antov, Ravanelli e Bianchetti, Azzi, Castagnetti, Collocolo e Barbieri, Vandeputte e Johnsen e De Luca.

Davide Possanzini invece confermerà il 4-2-3-1 con Festa in porta, Bani, Cella, Brignani e Maggioni in difesa, Trimboli e Wieser in mediana, Fiori, Mancuso e Galuppini sulla trequarti e Mensah in attacco.

Cremonese Mantova, quote e pronostico finale

La grande differenza in classifica e di prestazioni lungo tutta la stagione porta la diretta Cremonese Mantova ad essere considerata avere un risultato già scritto con i grigiorossi favoriti sugli ospiti per i 3 punti, è quello che si aspettano i siti di scommesse come Pokerstars che da alla vittoria della Cremonese una quota di 1.50, mentre il pareggio è pagato 4.10, sempre meno della vittoria del Mantova che vale 5.50. Il turno di riposo potrebbe aver permesso alle squadre di riposare ma anche aver fatto perdere lo slancio a quelle in una buona forma.