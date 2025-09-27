Diretta Cremonese Milan Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per la sesta giornata di campionato.

DIRETTA CREMONESE MILAN PRIMAVERA: POSSIBILE SHOW!

Eccoci alla diretta Cremonese Milan Primavera, partita che avrà luogo a partire dalle ore 13:00 di sabato 27 settembre e si gioca per la sesta giornata nel campionato Primavera 1 2025-2026. Ci aspettiamo un bel match: finalmente, dopo quattro sconfitte e zero gol segnati, la Cremonese ha timbrato la prima vittoria.

DIRETTA/ Milan Lecce (risultato finale 3-0): quattro legni per i rossoneri! (23 settembre 2025)

Lo ha fatto sul campo del Napoli, trovando tre reti tutte in una volta; adesso dunque i grigiorossi potrebbero aver preso fiducia e si chiamano pronti a disputare un altro campionato di ottimo profilo, come già era stato quello scorso, anche se le insidie si nascondono dappertutto e a cominciare da questa partita odierna.

Probabili formazioni Milan Lecce/ Quote: rientra Maignan (Coppa Italia, oggi 23 settembre 2025)

Il rendimento del Milan Primavera è quantomeno curioso: in casa ha giocato tre partite, ne ha perse due e ha pareggiato sabato scorso contro il Frosinone, ma in trasferta ha ottenuto un doppio 2-0 nei confronti di Genoa e Cagliari, dunque almeno per il momento è squadra molto pericolosa se ospitata.

Sarà interessante scoprire se questo trend verrà confermato anche dalla diretta Cremonese Milan Primavera, noi aspettiamo che la partita si giochi e intanto facciamo qualche veloce valutazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare, concedendoci dello spazio per le probabili formazioni.

Diretta/ Napoli Cremonese Primavera (risultato finale 2-3): divertente vittoria lombarda! (22 settembre 2025)

CREMONESE MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Cremonese Milan Primavera saremo su Sportitalia, un appuntamento in chiaro per tutti con l’alternativa della diretta streaming video garantita dal sito dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE MILAN PRIMAVERA

Elia Pavesi come sempre gioca con il 3-5-2: nella diretta Cremonese Milan Primavera dovrebbe confermare Ragnoli Galli e Stefani, autori dei primi gol stagionali valsi la vittoria di Napoli, mentre in difesa Davide Pavesi potrebbe completare il reparto che con Zilio e Prendi si dispone a protezione del portiere Cassin; sulle corsie laterali ci aspettiamo ancora Lickunas e Gashi, con Achi che a sinistra potrebbe provare a dire la sua, in mezzo al campo Patrignani fa il metronomo e ai suoi lati agiscono le due mezzali, che dovrebbero essere Biolchi e il capitano Lottici Tessadri.

Il Milan Primavera di Giovanni Renna va in campo con un 4-3-3 nel quale Longoni sarà il portiere, davanti a lui può rimanere tutto invariato con Nolli e Perera esterni mentre Vechiu e Federico Colombo sarebbero i due centrali, poi ecco il centrocampo con Pandolfi schierato da perno con Mancioppi e uno tra Lorenzo Ossola, Simon La Mantia e Plazzotta, qui possiamo dire ci sia la tripla opzione, come mezzali. Nel tridente avanzato Scotti e Lontani dovrebbero essere i due esterni; Castiello il centravanti, come possibili alternative Renna si riserva la possibilità di mandare in campo almeno uno tra Batistini e Zaramella.