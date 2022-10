Diretta/ Cremonese Modena streaming video tv: voglia di sorprendere (Coppa Italia)

DIRETTA CREMONESE MODENA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cremonese Modena, in diretta giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Voglia di sorprendere per due formazioni che stanno ancora aspettando di assestarsi nei rispettivi campionati. Ancora in attesa della prima vittoria in Serie A la Cremonese, reduce però da un pari incoraggiante in casa dello Spezia soprattutto sul piano del gioco offensivo.

Il Modena in Serie B continua a crescere, lo spettacolare 5-0 rifilato al Como in casa è stato il terzo successo consecutivo dei gialloblu che dopo una partenza difficile si sono allontanati dalla parte bassa della classifica. Al 17 marzo 2006 risale l’ultimo precedente a Cremona tra le due squadre, si impose il Modena di misura. La Cremonese non batte in casa la formazione emiliana dal 2-1 del 24 ottobre 1999, quando entrambe le squadre militavano nel campionato di Serie C/1.

CREMONESE MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Cremonese Modena sarà trasmessa su Italia 1: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE MODENA

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Modena, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Vasquez, Valeri; Ascacibar, Escalante; Zanimacchia, Meitè, Afena-Gyan; Ciofani. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Bonfanti; Diaw.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.77, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











