DIRETTA CREMONESE MONZA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 2-1): VITTORIA IMPORTANTE!

Cremonese Monza Primavera 2-1: i brianzoli ci provano, ma la vittoria nella 16^ giornata del campionato Primavera 1 va ai grigiorossi che timbrano così un colpo davvero importante in chiave salvezza. Con questo successo infatti la Cremonese si porta a 21 punti, agganciando il Lecce in undicesima posizione: sempre più su una squadra che raccoglie addirittura la terza vittoria consecutiva, è a +13 sul penultimo posto e forse ha davvero chiuso i conti per quanto riguarda la permanenza nel massimo campionato, cosa che non si può dire del Monza che rimane penultimo, anche se per il momento con un confortante +7 sull’Udinese.

Monza che però cade per la seconda volta in serie, a causa di un primo tempo nel quale ha giocato male e ha subito la doppietta di un Giacomo Gabbiani sempre più in vista: per l’attaccante della Cremonese sono 18 gol in campionato, il Monza ha accorciato al 69’ minuto con Stephen Nené ma non è bastato per portare a casa anche solo un pareggio, dunque per i brianzoli prosegue il momento difficile mentre volano i grigiorossi, sempre più vicini alla salvezza anche se mancano ancora 18 giornate al termine della stagione. (agg. di Claudio Franceschini)

CREMONESE MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 2-0): DOPPIETTA DI GABBIANI!

Cremonese Monza Primavera 2-0: gran bel primo tempo da parte della squadra grigiorossa, che potrebbe aver già messo in ghiaccio la partita valida per la 16^ giornata prendendosi così punti fondamentali per la salvezza. L’eroe di giornata è, tanto per cambiare, Giacomo Gabbiani: per l’attaccante della Cremonese Primavera siamo arrivati a 18 gol stagionali (sui 29 totali) grazie alla doppietta con cui al momento sta affondando il Monza. La prima rete al 13’, quando Gabbiani si gira in area di rigore trovando un pertugio e infilando la porta avversaria con un gol di astuzia e da grande attaccante.

La seconda a ridosso dell’intervallo: qui a dire il vero gran parte del merito va a Ragnoli Galli, ma è sempre Gabbiani che mette in porta il pallone che consente ai padroni di casa di raddoppiare. Come detto sarebbero punti fondamentali per la salvezza, mentre il Monza sarebbe chiaramente ancora nei guai; c’è tutto il secondo tempo da giocare e dunque noi dobbiamo ancora stabilire come effettivamente finirà la diretta Cremonese Monza Primavera, per ora però possiamo dire che la vittoria dei grigiorossi sia meritata. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CREMONESE MONZA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

CREMONESE MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati alla diretta Cremonese Monza Primavera, una partita che ha solo sei precedenti e che per la prima volta si giocherà nel campionato 1: gli incroci del passato infatti sono tutti recenti ma riguardano la seconda divisione del torneo giovanile, con un bilancio che parla di tre vittorie della Cremonese, due del Monza e il 2-2 dell’aprile 2022 nell’ultima gara prima di oggi. Il Monza non è mai riuscito a vincere sul terreno di gioco grigiorosso: le uniche due vittorie sono casalinghe, due anni fa alla fine di novembre era arrivato un 1-0 in extremis, con gol di Andrea Ferraris su punizione addirittura al 94’ minuto.

Per quanto riguarda invece la Cremonese, la vittoria più recente è un 3-2 sempre nel 2022, a febbraio: anche qui sfida risolta nel finale, al minuto 89, dal rigore di Andrea Quarena che era riuscito a realizzare una bellissima tripletta, per i brianzoli a segno Lorenzo Peruchetti e Alessio Pinotti. Adesso noi finalmente ci possiamo mettere comodi per stare a vedere quello che eventualmente succederà sul terreno di gioco, lasciamo che a parlare siano i protagonisti di questa partita molto interessante e anche delicata perché la diretta Cremonese Monza Primavera arriva finalmente a farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

CREMONESE MONZA PRIMAVERA, TRE PUNTI PER LA SALVEZZA

Il turno infrasettimanale della sedicesima giornata del Campionato Primavera offre un’interessante lotta salvezza nella diretta Cremonese Monza Primavera in campo alle 14,30 di mercoledì 18 dicembre 2024. La sfida è tra due squadre in difficoltà che cercano i tre punti per svoltare la loro stagione. La Cremonese di Pavesi arriva da due vittorie consecutive contro Sassuolo e Torino che hanno rialzato una classifica altrimenti disastrosa. Male il Monza che ha perso per 3 a 0 l’ultima partita giocata in casa dell’Empoli e si trova adesso in diciottesima posizione.

CREMONESE MONZA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Cremonese di Pavesi andrà in campo con un 3-5-2 con Gabbiani e Galli che saranno i due riferimenti offensivi sostenuti da Triacca e Tosi sugli esterni. La difesa, invece, sarà composta dal terzetto Duca, Zillo e Gashi che difenderanno la porta di Malovec.

Difesa a cinque per il Monza di Brevi che si affiderà al trio Crasta, Domanico e Azarovs con Bagnaschi e Capolupo sugli esterni. I due attaccanti, invece, saranno Zanaboni e Longhi che dovranno fare reparto da soli.

CREMONESE MONZA PRIMAVERA, LE QUOTE

Per quanto riguarda la diretta Cremonese Monza Primavera, il pronostico fa riferimento alle quote emesse dall’agenzia Betsson: a partire con il vantaggio delle previsioni è la squadra di casa, forte del valore pari a 2,00 volte la giocata sul segno 1, per contro il segno 2 che identifica l’affermazione del Monza è pari a 3,15 volte quanto avrete investito sulla partita e infine ecco il segno X su cui puntare per il pareggio, con una quota che corrisponde a 3,45 la somma messa sul piatto nel delicato match della 16^ giornata.