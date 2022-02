Diretta/ Cremonese Monza streaming video tv: sfida play off (Serie B)

DIRETTA CREMONESE MONZA: PUNTI PESANTI!

Cremonese Monza, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata di Serie B. Sfida in zona play off tra le due squadre che al momento si dividono il sesto posto in classifica a quota 35 punti. Dopo 4 vittorie consecutive la Lazio è arrivata alla sosta con una sconfitta subita sul campo del Lecce capolista della classifica, con i grigiorossi che si sono comunque dimostrati competitivi per l’alta classifica.

Il Monza dalla sua era tornato alla vittoria contro la Reggina, passo in avanti molto importante per la classifica anche se i brianzoli non si sono mai dimostrati abbastanza continui per il vertice. Nel match d’andata Monza vincente di misura sulla Cremonese grazie a una rete messa a segno da Gytkjaer, il 27 dicembre 2020 si è disputato l’ultimo match in casa dei grigiorossi tra le due formazioni col Monza vincente col punteggio di 0-2.

DIRETTA CREMONESE MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Monza sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE MONZA

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Monza, match che andrà in scena al Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi; Fiordaliso, Okoli, Ravanelli, Crescenzi; Valzania, Gaetano; Zanimacchia, Fagioli, Baez; Ciofani. Risponderà il Monza allenato da Christian Brocchi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; Bettella, Marrone, Carlos Augusto; Pedro Pereira, Colpani, Barberis, Mazzitelli, D’Alessandro; Mota, Mancuso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Monzaal Giovanni Zini di Cremona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.



