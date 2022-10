Diretta/ Cremonese Napoli streaming video tv: partenopei a mille (Serie A)

DIRETTA CREMONESE NAPOLI: TUTTO FACILE PER SPALLETTI

Cremonese Napoli, in diretta domenica 9 novembre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A. Partenopei a mille, al primato in classifica si è aggiunta la goleada in Champions League in casa dell’Ajax che oltre a far ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale ha dimostrato come il Napoli quest’anno possa coltivare anche una dimensione europea.

La Cremonese nell’ultimo impegno a Lecce ha collezionato il suo terzo pareggio in 8 partite ma è ancora in attesa della prima vittoria, al momento grigiorossi al penultimo posto in classifica davanti alla sola Sampdoria, anche a causa di un calendario complicato che ora pone un altro scoglio particolarmente difficile sul cammino della squadra di Alvini. Al 24 gennaio 1999, in Serie B, risale l’ultimo precedente a Cremona tra le due squadre. Finì con un pareggio per 1-1, così come nell’ultimo match disputato allo “Zini” in Serie A il 10 marzo 1996. La Cremonese ha battuto per l’ultima volta il Napoli in casa con il 2-0 dell’11 settembre 1994, i partenopei in precedenti di campionato non hanno mai battuto i grigiorossi sul loro campo.

COME VEDERE LA PARTITA CREMONESE NAPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Cremonese Napoli non sarà una di quelle che per questa 9^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Cremonese Napoli sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Napoli, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Ascacibar; Zanimacchia, Meité, Pickel; Dessers. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

CREMONESE NAPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 7.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.45.











