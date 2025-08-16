Diretta Cremonese Palermo streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live del trentaduesimo di finale in Coppa Italia.

DIRETTA CREMONESE PALERMO: UN GRANDE SHOW!

Sicuramente la diretta Cremonese Palermo, che prende il via alle ore 21:15 di sabato 16 agosto 2025, è una delle partite più attese nel quadro dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2025-2026: le due squadre si ritrovano a pochi mesi dalle sfide disputate in Serie B, ma ora c’è una categoria di distanza a separarle.

DIRETTA/ Palermo Manchester City (risultato finale 0-3): doppio Reijnders! (oggi 9 agosto 2025)

La Cremonese infatti ha ottenuto un’altra promozione passando dai playoff, cosa che è mancata al Palermo che, nonostante gli investimenti di City Group, è stato eliminato al primo turno della post season; i rosanero dunque vanno a caccia di riscatto, e per il salto di categoria si sono affidati a Filippo Inzaghi.

Promosso a maggio con il Pisa, l’ex attaccante ci riprova sapendo che la piazza è esigente e perdonerà ben poco; la Cremonese invece, separatasi da Giovanni Stroppa, per la salvezza ha puntato su un grande esperto come Davide Nicola, chiamato ad un’altra impresa.

Calciomercato Serie A News/ Cremonese su Bondo e Terracciano, Pisa dal Flamengo ecco Lorran (31 luglio 2025)

Intanto però questa diretta Cremonese Palermo promette scintille, e il risultato potrebbe essere meno scontato del previsto; vedremo, intanto mentre attendiamo che arrivi il calcio d’inizio possiamo fare qualche considerazione su come le due squadre saranno messe in campo tra poco al Giovanni Zini.

STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA CREMONESE PALERMO

È Italia 1 il canale che trasmette la diretta Cremonese Palermo, in tv dunque appuntamento in chiaro con diretta streaming video usufruibile tramite Mediaset Infinity.

Diretta/ Cremonese Torino (risultato finale 1-4): Balcot cala il poker! (amichevole, oggi 26 luglio 2025)

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PALERMO

Il 3-5-2 è stato il modulo della promozione, il 3-5-2 è il modulo di riferimento di Nicola: nella diretta Cremonese Palermo dunque potremmo vedere Audero protetto da una difesa con Bianchetti e Baschirotto coadiuvati da Ceccherini, innesti importanti a centrocampo con l’arrivo di Alberto Grassi e Bondo che potrebbero subito essere titolari in compagnia magari di Mattia Valoti o Collocolo, sulle corsie laterali invece è ballottaggio Vandeputte-Zerbin a sinistra con Sernicola a giocarsi la maglia con Filippo Terracciano sull’altro versante, davanti Afena-Gyan è tornato dal prestito e potrebbe fare coppia con Okereke o Manuel De Luca.

Anche Inzaghi gioca con il 3-5-2 e possiamo dire che nella super amichevole contro il Manchester City abbia fatto le prove generali: perso Alfred Gomis, in porta può andare il veterano Bardi con una difesa schierata con Salim Diakité, Bani e Ceccaroni, poi il lusso di un centrocampo nel quale il jolly Gyasi e Augello operano sulle fasce, Filippo Ranocchia fa invece la mezzala in compagnia di Segre lasciando a Claudio Gomes o Vasic il compito di impostare la manovra. La coppia offensiva è di quelle da categoria superiore, ma dovrà dimostrarlo in campo: Pohjanpalo, arrivato a gennaio, e il capitano Matteo Brunori sono pronti a fare le onde a cominciare dalla Coppa Italia.