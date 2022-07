Diretta Cremonese Paradiso Lugano/ Streaming video tv: altra amichevole per Alvini

DIRETTA CREMONESE PARADISO LUGANO: ANCORA I GRIGIOROSSI!

Cremonese Paradiso Lugano è in diretta dal Centro Sportivo Giovanni Arvedi di Cremona, alle ore 18:00 di mercoledì 13 luglio: è il secondo test della neopromossa in un’estate importante, quella che anticipa il grande ritorno in Serie A di una squadra che, grazie alla presenza di molti giovani nel suo organico, ha conquistato uno splendido salto di categoria. Dopo aver rifilato 8 gol al Falco Albino, la Cremonese affronta una formazione svizzera che gioca nella quarta divisione del suo Paese; dunque un’altra amichevole non troppo probante, che servirà per testare i progressi della squadra.

C’è molta attesa ovviamente attorno alla Cremonese: i grigiorossi hanno cambiato allenatore perché Fabio Pecchia ha lasciato con sorpresa, al suo posto è stato chiamato Massimiliano Alvini (che ha portato il Perugia ai playoff) alla sua prima esperienza in Serie A, e dunque sarà interessante scoprire cosa riuscirà a combinare. Ora, aspettando che la diretta di Cremonese Paradiso Lugano prenda il via, proviamo anche a ipotizzare in che modo la squadra lombarda potrebbe essere disposta sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita amichevole.

DIRETTA CREMONESE PARADISO LUGANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Paradiso Lugano non dovrebbe essere garantita: salvo variazioni di palinsesto infatti le amichevoli della squadra grigiorossa non godranno della trasmissione sui canali della nostra televisione, e di conseguenza non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per le informazioni utili comunque potrete liberamente consultare gli account ufficiali che la società mette a disposizione sui social network, in particolare consigliamo le pagine presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PARADISO LUGANO

Per la diretta Cremonese Paradiso Lugano, Alvini potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla prima amichevole: i dubbi sono Chiriches e Gondo che non hanno giocato venerdì, oggi entrambi potrebbero essere titolari e allora andiamo con Ionut Radu protetto da una difesa nella quale il rumeno agirebbe insieme a Ndiaye e Ravanelli (o Vasquez), poi centrocampo a quattro o cinque – dipenderà dalla posizione di Valzania – con Sernicola e Zanimacchia sulle corsie laterali con Nardi e Bartolomei che possono essere titolari sulle mezzali.

In mezzo al campo in qualità di regista potremmo invece vedere all’opera Tenkorang, o il già citato Bartolomei che si può posizionare davanti alla difesa. In attacco invece Daniel Ciofani potrebbe ancora essere out; a questo punto Strizzolo si gioca il posto con Buonaiuto e Di Carmine, ma Zanimacchia è una sorta di jolly e dunque può agire anche come seconda punta a supporto di un centravanti di ruolo. Staremo a vedere…

