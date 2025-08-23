Diretta Cremonese Parma Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata di campionato.

DIRETTA CREMONESE PARMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, pronti a vivere la diretta Cremonese Parma Primavera che ha sì precedenti anche in buon numero, ma sempre disputati nella seconda divisione del campionato. In generale comunque, contando anche la Coppa Italia, abbiamo 17 incroci: davvero non pochi, con un quadro nel quale troviamo sette vittorie della Cremonese e quattro del Parma, di cui una tra l’altro maturata ai tempi supplementari (nel settembre 2021) in quello che era un primo turno appunto della Coppa Italia Primavera. L’ultima vittoria dei ducali resta quella del settembre 2022, in trasferta: il gol decisivo lo aveva segnato Anas Haj Mohamed al 93’ minuto.

Probabili formazioni Milan Cremonese/ Quote: dubbio Leao, Modric titolare? (Serie A, oggi 23 agosto 2025)

Tra le sfide del passato spicca anche un incredibile 6-0 maturato quasi un anno prima, mentre il successo casalingo più recente per la Cremonese è nel gennaio 2021, naturalmente sempre nel campionato 2, con marcatori Andrea Quarena e Giovanni Valtulini. Spesso e volentieri le due squadre hanno dato luogo a partite ricche di gol ed emozioni, ed è quello che speriamo possa accadere anche oggi; a tale proposito mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i calciatori in campo, perché finalmente la diretta Cremonese Parma Primavera prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Calciomercato Parma News/ Si continua a trattare per Reyna, nuovi nomi in attacco (22 agosto 2025)

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA CREMONESE PARMA PRIMAVERA

Per seguire la diretta Cremonese Parma Primavera vi potrete rivolgere alla tv su Sportitalia, con la relativa diretta streaming video garantita dal sito dell’emittente.

DERBY MOLTO DELICATO!

Appuntamento caldo con la diretta Cremonese Parma Primavera, un match inedito all’interno del calendario del campionato Primavera 1 2025-2026 che, alle ore 16:30 di sabato 23 agosto, ci fa vivere questo match per la seconda giornata, un derby che potrebbe essere molto importante in chiave salvezza.

L’anno scorso la Cremonese era neopromossa e aveva ottenuto una comoda salvezza con anche qualche rimpianto lungo la strada, ma il favoloso Giacomo Gabbiani autore di 28 gol è andato a giocare in Serie C e dunque i grigiorossi dovranno in qualche modo assorbire il suo enorme contributo in zona offensiva.

Calciomercato Cremonese News/ Non solo Sanabria, in attacco anche Osmajic e Colpani (21 agosto 2025)

Il Parma è neopromosso in questo campionato, e si affaccia al campionato 1 con tanto entusiasmo: i ducali in epoca più o meno recente sono stati protagonisti anche nel Torneo di Viareggio, primo obiettivo la salvezza ma forse con speranze di playoff.

Staremo a vedere lungo la strada, ora è giusto parlare esclusivamente della diretta Cremonese Parma Primavera e lo possiamo fare anche attraverso le scelte che i due allenatori opereranno tra poco sul terreno di gioco, prendiamoci dunque qualche minuto per leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PARMA PRIMAVERA

Per la diretta Cremonese Parma Primavera Elia Pavesi può confermare il 3-5-2 che pure è uscito sconfitto a Frosinone, tra le possibili variazioni abbiamo Pagnotti in difesa (con Bassi e Zilio davanti a Cassin), Parente come laterale destro di centrocampo e Murante che in mediana può agire in compagnia di due tra Marino, Bozza e Gashi, poi nel reparto avanzato abbiamo la candidatura di Achi e Jeon che sfidano la titolarità di Ragnoli Galli e Sivieri, a completare questo schieramento dovrebbe essere Nouroudine Faye che, come domenica scorsa, prenderà posto sulla corsia di sinistra.

Il Parma ha fermato la Roma, ottimo esordio per la squadra di Nicola Corrent che viene schierata con due trequartisti, tecnicamente Ciardi e Cardinali, alle spalle di una prima punta che potrebbe essere ancora Mikolajewski (insidiato da Sartori), e un centrocampo nel quale Mengoni, Tigani e Cozzolino partono favoriti sia su Terrnava che su Campatelli. In difesa non si dovrebbe cambiare rispetto alla partita di lunedì pomeriggio: in porta c’è Astaldi, davanti a lui come centrali ci aspettiamo il capitano Conde e Drobnic con due terzini che sarebbero Mena e D’Intino, quest’ultimo però potrebbe essere avvicendato da Marchesi con possibile staffetta nel corso della partita.