DIRETTA/ Cremonese Parma (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie B, 1 ottobre 2023)

La diretta della sfida Cremonese Parma si prospetta essere ad oggi una delle più interessanti di questo turno di campionato di Serie B. Padroni di casa che si schierano all’ottavo posto in classifica con due vittorie campionato, quattro pareggi e una sola sconfitta. Cremonese che risulta essere ad oggi la seconda formazione ad aver trovato più pareggi. Più dei biancorossi soltanto il che ne ha collezionati ben cinque. Differenza reti per i lombardi che appare essere pari a uno, alla luce degli otto gol realizzati e dei sette subiti.

Per la formazione biancorossa sono sette le sfide giocate, così come quelle del Parma che però ha ottenuto cinque successi e due pareggi. Andamento perfetto per il Parma di mister Fabio Pecchia, oggi grande ex della partita. Parma chi ha collezionato ben 17 punti dei 18 disponibili, con 14 con realizzati e soltanto tre subiti. In zona goal da attenzionare l’attaccante Benedyczak, autore di cinque reti, così come Massimo Coda che si schiera dall’altra parte del campo. Ora parlino i protagonisti: la diretta di Cremonese Parma comincia! (Marco Genduso)

CREMONESE PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Cremonese Parma sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cremonese Parma in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CREMONESE PARMA: DUCALI IN VETTA DA IMBATTUTI

La diretta Cremonese Parma, in programma domenica 1 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Gara che ha tutto il sapore del big match visto che entrambe le formazioni puntano alla promozione in Serie A e lo stanno dimostrando a suon di risultati. I grigio-rossi, dopo l’arrivo in panchina di mister Giovanni Stroppa, hanno intrapreso la retta via come testimoniato dalla vittoria ottenuta a Cosenza. I ducali, invece, sono un vero e proprio rullo compressore tanto da comandare la graduatoria da imbattuti (diciassette punti in sette partite).

CREMONESE PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Cremonese Parma, sfida in programma domenica 1 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona. Tra i padroni di casa mister Giovanni Stroppa potrebbe concedere un turno di riposo a Zanimacchia, al suo posto pronto Ghiglione. Davanti solita abbondanza con Okereke e Ciofani in cerca di una maglia dal primo minuto. Per i ducali, invece, mister Fabio Pecchia riproporrà Benedyczak dall’inizio con Partipilo, Sohm e Mihaila a supporto.

CREMONESE PARMA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Cremonese Parma danno per favorita la squadra di mister Stroppa con il segno 1 proposto a 2.15. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei ducali è dato a 3.45 mentre il pareggio si gioca a 3.30.

