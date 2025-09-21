Diretta Cremonese Parma streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la quarta giornata di Serie A.

DIRETTA CREMONESE PARMA: QUASI UN DERBY ALLO ZINI!

In compagnia della diretta Cremonese Parma vivremo certamente un pomeriggio interessante, nello specifico quello di domenica 21 settembre: alle ore 15:00 si gioca per la quarta giornata di Serie A 2025-2026 e questa partita è quasi un derby, ma soprattutto porta in dote punti importanti per entrambe.

Soprattutto per il Parma, il cui inizio non è stato dei migliori: c’era grande attesa per l’esordio in campionato di un giovane allenatore come Carlos Cuesta ma, a parte il pareggio contro l’Atalanta, sono arrivate solo sconfitte e quella maturata a Cagliari ci ha detto di una squadra che deve ancora trovare se stessa.

Per contro la Cremonese vola: i grigiorossi, da neopromossi e affidati al mago delle salvezze Davide Nicola, hanno stupito tutti sbancando la San Siro rossonera e poi hanno battuto anche il Sassuolo, il pareggio contro il Verona ha lasciato la squadra imbattuta e con grande fiducia.

Chiaramente ora ci si aspetta che, essendo allo Zini, nella diretta Cremonese Parma la formazione di casa possa prendersi un’altra vittoria rimanendo in altissima classifica; attenzione però alle sorprese, dunque ora aspettiamo che si giochi e intanto presentiamo al meglio le probabili formazioni.

DOVE SEGUIRE CREMONESE PARMA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Solo gli abbonati a DAZN e Sky potranno seguire la diretta Cremonese Parma in tv: il canale sarà infatti DAZN2 al numero 215 del satellite, la stessa piattaforma garantirà poi la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PARMA

Nicola ha tutta la rosa a disposizione, ma nella diretta Cremonese Parma Vardy dovrebbe partire ancora dalla panchina: i due favoriti per l’attacco restano Federico Bonazzoli e Sanabria, ma occhio all’ex Franco Vazquez che si candida per una maglia. A centrocampo il ballottaggio riguarda Bondo e Alberto Grassi; sulle mezzali dovremmo avere Collocolo e Vandeputte, a correre sulle fasce Zerbin, con una destra più offensiva di una sinistra dove agisce Giuseppe Pezzella. In difesa ecco Filippo Terracciano, Baschirotto e Bianchetti; il portiere della Cremonese sarà come sempre Audero.

Il Parma ha ancora qualche problema con gli infortunati, nel 3-5-2 di Cuesta Delprato fa ancora il braccetto in difesa in compagnia di Circati e Ndiaye davanti a Suzuki, è quindi Lovik ad alzarsi sulla corsia a destra con Valeri dall’altra parte e un centrocampo comandato da Bernabè nel quale trovano spazio anche Ordonez e Oliver Sorensen che agiranno come mezzali. Davanti invece c’è un testa a testa: Cutrone, all’ennesima tappa di una carriera mai davvero esplosa, parte in vantaggio nei confronti di Oristanio, dovrebbe invece essere sicuro della maglia Mateo Pellegrino.

QUOTE E PRONOSTICO CREMONESE PARMA

Per quanto riguarda le quote che l’agenzia Snai ha proposto per la diretta Cremonese Parma, possiamo notare che il segno 1 che regola il successo dei grigiorossi vi permetterebbe di guadagnare 2,45 volte quanto avrete messo sul piatto, contro il valore pari a 2,90 volte la giocata che il bookmaker ha posto sul segno 2 per l’affermazione dei ducali; infine il segno X, che ovviamente identifica il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte quello che sarà stato l’importo investito.