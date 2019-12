Diretta Cremonese Perugia/ Streaming video DAZN: per evitare i play out (Serie C)

Cremonese Perugia, diretta dall’arbitro Baroni, è la partita valevole per la sedicesima giornata di Serie B, che si giocherà domenica 15 dicembre alle ore 15.00 allo stadio Zini di Cremona. Le due formazioni sono divise da sei punti nella graduatoria cadetta, ma le posizioni in classifica, i risultati e il gioco espresso fin qui sono completamente diversi. I grigiorossi di Marco Baroni sono stati contestati non più tardi di un mese fa per le brutte prestazioni messe in campo dai giocatori; in effetti il cammino della squadra lombarda è tutt’altro che positivo. Nelle ultime cinque gare di Serie B sono arrivati due pareggi, due sconfitte e una sola vittoria, in casa contro la Salernitana grazie un gol di Daniel Ciofani. La squadra segna poco, 10 gol realizzati, ma allo stesso tempo ne ha subiti “soltanto” 17, tanti quanti quelli del Pordenone, secondo. Una nota lieta per i ragazzi di Baroni, la vittoria in Coppa Italia contro l’Empoli che è valsa alla Cremonese l’approdo agli ottavi di finale contro la Lazio. Dall’altra parte c’è un Perugia che viaggia su ritmi diversi: la squadra di Oddo, dopo le due sconfitte con Cittadella e Pordenone, si è ripresa vincendo con il Pescara e pareggiando con il Cosenza, togliendosi anche lo sfizio di battere il Sassuolo in Coppa Italia. La rosa a disposizione dell’ex calciatore di Lazio e Milan è certamente superiore rispetto a quella di Marco Baroni, e una vittoria domenica potrebbe proiettare gli umbri nelle posizioni alte della classifica, considerato che nello spazio di tre punti ci sono sette squadre.

DIRETTA CREMONESE PERUGIA: STREAMING VIDEO E TV

Nessuna diretta tv per la per sfida Cremonese Perugia: come al solito gli incontri di Serie B e dunque anche la partita allo Zini sarà trasmessa in diretta streaming video in via esclusiva sulla piattaforma a pagamento DAZN, sia con abbonamento su TV che tramite applicazioni IOS e ANDROID su tablet e cellulari.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PERUGIA

Marco Baroni per domenica ha un solo dubbio: Ciofani o Soddimo in attacco?. Contro il Perugia dovrebbe schierare il suo 3-5-2 con Agazzi in porta, Ravanelli, Bianchetti e il capitno Claiton in difesa. Il folto centrocampo sarà così composto: Deli, Renzetti, Migliore, Arini e Piccolo. In attacco Ciofani e Ceravolo. Massimo Oddo non rinuncerà al 4-3-3, con Konate fra i pali, difesa con Vicario, Di Chiara, Mazzocchi e Gyomber; in mediana Rosi, Carraro e Falzerano, a sostegno del trio offensivo composto da Iemmello, Capone e Falcinelli. Il tecnico pescarese deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione titolare: Iemmello o Melchiorri davanti, Falzerano o Kouan a centrocampo, Capone o Bonaiuto.

QUOTE E PRONOSTICO

A dispetto della classifica, la sfida si presenta piuttosto equilibrata. La vittoria dei lombardi è quotata 2.3 secondo Planetwin ed Eurobet; il successo degli umbri galleggia fra 3.5 (Betway) e 3.7 (williamhill), mentre il pari arriva anche a 3.05 (betclic).



