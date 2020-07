Diretta Cremonese Pescara/ Streaming video DAZN: posta delicata (Serie B)

Cremonese Pescara, in diretta dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, è una delle nove partite fissate per le ore 21.00 di questa sera, venerdì 3 luglio 2020, nel contesto della trentaduesima giornata di Serie B. Presentando Cremonese Pescara, bisogna evidenziare innanzitutto che per i lombardi è necessario tornare a fare punti in casa, perché a quota 34 in classifica ad oggi la Cremonese sarebbe costretta a disputare i playout per la salvezza. D’altro canto, va detto che pure il Pescara non se la passa benissimo con i suoi 39 punti, che collocano gli abruzzesi esattamente a metà strada fra playoff e playout: tutto dunque è ancora possibile e ogni singola partita ci potrebbe dire se il Pescara può pensare in grande o se farà bene a guardarsi alle spalle. Lunedì sera la Cremonese ha ottenuto un buon pareggio a Salerno, sia pure con il rimpianto di una vittoria sfuggita in extremis e fra le polemiche; per il Pescara invece era arrivato un pareggio contro l’Empoli che non ha modificato la situazione “in sospeso” della squadra di mister Legrottaglie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Pescara non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PESCARA

Passando ora alle probabili formazioni di Cremonese Pescara, tra i lombardi come minimo sarà necessario un cambio fra i titolari rispetto a Salerno, perché Arini è squalificato. Potremmo dunque ipotizzare Ravaglia fra i pali; in difesa Bianchetti, Terranova, Ravanelli e Zortea; in un folto centrocampo a cinque Mogos, Valzania, Castagnetti, Gustafson e Celar, con ballottaggio Ciofani-Ceravolo se verrà confermato il modulo a una sola punta. Per il Pescara di mister Legrottaglie il modulo di riferimento è invece il 4-4-2 e bisogna sottolineare che diversi nomi di un certo livello erano partiti dalla panchina nella scorsa giornata: vedremo dunque che cosa potrà cambiare tornando in campo ad appena quattro giorni di distanza, in particolare Pucciarelli e Bojinov sono alternative di spicco per il reparto offensivo a Galano e Maniero.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico su Cremonese Pescara, secondo quanto riferiscono le quote dell’agenzia Snai, vede favoriti i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 2,20, mentre poi si sale a 3,05 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,65 volte la posta in palio in caso di vittoria del Pescara (segno 2).



