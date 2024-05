DIRETTA/ Cremonese Pisa video streaming tv: il blitz toscano manca da quattro anni (Serie B, 1 maggio 2024)

DIRETTA CREMONESE PISA: I TESTA A TESTA

Ci approcciamo alla diretta di Cremonese Pisa dando uno sguardo ai precedenti di questa partita. Si tratta di una sfida che nel corso della storia ha avuto parecchi incroci, soffermandoci sui più recenti possiamo notare che raggiungiamo la doppia cifra partendo dalla stagione 2006-2007, quando le due squadre erano in Serie C. Sono cinque le vittorie del Pisa, a fronte di due successi della Cremonese e dunque con tre pareggi; un match si è anche concluso ai rigori, nell’agosto di se anni fa, per il secondo turno di Coppa Italia con vittoria dei toscani allo Zini.

A proposito: l’ultima volta in cui il Pisa ha vinto sul campo della Cremonese era il gennaio 2020, poco prima del lockdown causa Covid, con un favoloso 3-4 frutto del gol decisivo che Eros Pisano aveva realizzato al 93’ minuto, in una partita che la Cremonese vinceva 2-0 dopo 24 minuti ma perdeva 2-3 dopo nove minuti nel secondo tempo. Per l’ultima vittoria casalinga dei grigiorossi dobbiamo invece andare alla stagione seguente, nel mese di febbraio: allo Zini era finita 2-1, tutto nei primi 19 minuti con le reti di Emanuele Valeri e Daniel Ciofani prima che il Pisa accorciasse le distanze con Luca Vido. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CREMONESE PISA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La partita di Cremonese Pisa non è affatto difficile da seguire, poiché ci sono molte opzioni per accedere alla diretta. Su Sky, è possibile vedere la partita acquistando il pacchetto Calcio, oppure si può usare la stessa opzione su NowTv. Un’altra scelta è DAZN, che offre la partita con un abbonamento standard.

CREMONESE PISA: GRIGIOROSSI PER CREDERCI ANCORA

Il Giovanni Zini è pronto a cantare per la diretta di Cremonese Pisa, una sfida che vede due squadre lottare per motivi diversi ma comunque importanti a livello societario e tutto questo potremmo gustarlo oggi 1 maggio 2024 alle ore 12,30 per il Lunch match della 36esima giornata di Serie B. La Cremonese arriva a questa partita dopo una vittoria nelle ultime cinque partite, il che ha un po’ compromesso le possibilità di raggiungere il secondo posto.

Il Pisa è nono in classifica e arriva alla sfida dopo due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali contro il Catanzaro con un punteggio di 2-2. I toscani sono determinati a ottenere una vittoria per risalire la classifica e tenere viva la speranza di entrare nei playoff.

CREMONESE PISA: PROBABILI FORMAZIONI

Immergiamoci nelle liste delle probabili formazioni della diretta di Cremonese Pisa sapendo per i grigiorossi Zanimacchia sarà schierato sull’out di destra e sarà incaricato di effettuare cross in area per cercare di servire i compagni e creare opportunità da gol. Inoltre, potrebbe tentare il tiro da fuori area quando si presenterà l’occasione.

Dall’altra parte del campo, i nerazzurri hanno un dubbio in difesa: Aquilani non è sicuro se schierare Caracciolo dal primo minuto a causa della sua scarsa forma fisica, che di recente ha portato a subire un gol.

CREMONESE PISA, LE QUOTE

In ultima analisi osserviamo quelle che sono le quote relative alla diretta di Cremonese Pisa, sfida in cui la Snai mette i grigiorossi come favoriti assoluti con una quota di 1,65. Mentre una vittoria toscana porterebbe ad una moltiplicazione di 2,6 sull’importo scommesso. Segno X quotato 2.











