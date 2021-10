Diretta/ Cremonese Pisa streaming video tv: big match allo “Zini” (Serie B)

DIRETTA CREMONESE PISA: CHE SFIDA!

Cremonese Pisa, in diretta giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie B. Big match allo “Zini” tra i toscani primi della classe e la Cremonese terza, anche se l’ultimo turno di campionato non è stato positivo per entrambe le formazioni. La Cremonese ha perso la seconda piazza solitaria cadendo ius un’altra sfida di grande valore contro il Brescia, classica lombarda che ha visto le Rondinelle prevalere di misura e prendersi il secondo posto in classifica in solitaria.

Il Pisa resta primo con 3 lunghezze di vantaggio sul Brescia secondo e 4 sul gruppo delle terze, ma ha perso nell’ultima sfida una grande occasione facendosi rimontare al 96′ in casa dal Pordenone fanalino di coda della classifica, che ha riacciuffato il pari con un gol di Folorunsho in extremis. Il 6 febbraio scorso la Cremonese ha vinto 2-1 l’ultimo precedente casalingo contro il Pisa, mentre al 31 gennaio 2020 risale l’ultimo successo toscano allo “Zini” con uno spettacolare 3-4.

DIRETTA CREMONESE PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della gara Cremonese Pisa è affidata come di consueto all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la Serie B è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. La stessa emittente permette la visione in diretta streaming video dei propri canali attraverso l’applicazione Sky Go. E’ possibile seguire la Serie B anche sulle piattaforme DAZN ed Helbitz, le quali trasmettono in streaming video. Per poter accedere alla diretta è necessario disporre di un dispositivo mobile: tablet, smartphone o PC e di una connessione a internet. E’ possibile fruire dei contenuti delle due piattaforme digitali anche tramite Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PISA

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Pisa, match che andrà in scena al Giuseppe Sinigaglia di Como. Per la Cremonese, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Meroni, Crescenzi; Fagioli, Castagnetti; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani. Risponderà il Pisa allenato da Bruno Tedino con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Birindelli; Nagy, Marin, Tourè; Sibilli; Cohen, Masucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Giovanni Zini di Cremona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.

