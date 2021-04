Diretta/ Cremonese Pordenone (Serie B) streaming video DAZN: squadre in ripresa

DIRETTA CREMONESE PORDENONE: PARITA COMBATTUTA

Cremonese Pordenone, in diretta sabato 10 aprile 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Squadre in ripresa e i segnali delle ultime settimane sembrano dimostrare come i due club possano puntare a una tranquilla salvezza. Ormai è un esempio di solidità la Cremonese che ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 sfide disputate, senza subire neanche un gol. L’ultimo 0-1 a Cosenza ha portato la squadra allenata da Fabio Pecchia a +7 dalla zona play off e l’ha mantenuta a +2 proprio dal Pordenone.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La grande striscia del Lecce, diretta gol live score

I Ramarri però hanno ricevuto la scossa attesa dal doloroso allontanamento di Tesser dalla panchina neroverde: l’arrivo di Domizzi è stato bagnato da una vittoria fondamentale in casa contro l’Entella, proprio la vittoria della Cremonese a Cosenza ha consentito al Pordenone di balzare a +5 dalla zona play out, potendo ora sperare in una finale di campionato più tranquillo, lontani dagli affanni della lotta per non retrocedere.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 33^ giornata: il Monza sarà corsaro ad Ascoli?

DIRETTA CREMONESE PORDENONE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Pordenone sarà disponibile sui canali della nostra televisione su DAZN1, numero 209 del satellite: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PORDENONE

Le probabili formazioni della sfida tra Cremonese e Pordenone presso lo stadio Giovanni Zini. I padroni di casa allenati da Fabio Pecchia scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Carnesecchi; Fiordaliso, Terranova, Bianchetti, Terranova, Zortea; Gustafson, Castagnetti, Bartolomei; Valzania, Ciofani, Gaetano. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Maurizio Domizzi con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Perisan; Berra, Barison, Bassoli, Falasco; Misuraca, Calò, Magnino; Zammarini; Musiolik, Ciurria.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Scelte e mosse 33^ giornata: sono 7 gli squalificati

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Cremonese Pordenone, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.20 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 2.90 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 3.80 volte quanto avrete deciso di puntare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA