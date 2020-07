Diretta Cremonese Pordenone/ Streaming video DAZN: i grigiorossi sono salvi (Serie B)

Cremonese Pordenone si giocherà in diretta alle ore 21:00 di venerdì 31 luglio, e rappresenta una partita valida per la 38^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Ci troviamo di fronte due squadre dalla classifica diversa, tanto che una delle due proseguirà la sua stagione. I grigiorossi si possono dire tutto sommato soddisfatti dell’obiettivo, raggiunto grazie alla vittoria di Castellammare di Stabia, e si sono tolti dai guai dopo una parte di campionato che avrebbe potuto promettere ben peggio. Il Pordenone invece ha raggiunto un grande traguardo, quello dei playoff aritmetici: da neopromossi i ramarri non possono che essere totalmente soddisfatti, diciamo che il passo ulteriore – promozione a parte, ovviamente – sarebbe per questa sera quello di archiviare anche la qualificazione immediata alla semifinale, l’ultima sfida è stata quella pareggiata contro la Salernitana. Staremo a vedere; intanto aspettiamo di capire quello che succederà nella diretta di Cremonese Pordenone, nel frattempo possiamo anche valutare le scelte da parte dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Entella non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: il campionato di Serie B è infatti un’esclusiva della piattaforma DAZN, soltanto gli abbonati potranno accedere all’evento in esclusiva e potranno farlo tramite il consueto servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet, così da installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PORDENONE

Per Cremonese Pordenone è difficile stabilire come i due allenatori intendano giocare, per motivi diversi entrambi gli allenatori potrebbero fare turnover. Pierpaolo Bisoli potrebbe fare tanto turnover: in porta Giacomo Volpe, davanti a lui una linea difensiva con Terranova – che torna dalla squalifica – e Ravanelli ma nella quale Bignami se la può giocare, Mogos e Crescenzi sugli esterni mentre in mezzo al campo, ad accompagnare Castagnetti, potrebbero esserci Girelli e Gustafson come mezzali. Davanti Ceravolo e Zan Celar insidiano Daniel Ciofani; Gaetano potrebbe giocare come esterno del tridente, in ballottaggio con Zortea e Palombi. Nel Pordenone torna Vogliacco dalla squalifica: possibile che sia lui a giocare al centro della difesa insieme a Camporese (Bassoli è diffidato), Semenzato e Gasbarro (o De Agostini) possono agire sulle corsie laterali mentre in mezzo al campo Burrai e Pasa si giocano la maglia da playmaker, con Pobega e Mazzocco (o Misuraca) da interni. Naturalmente Attilio Tesser deve pensare anche ai playoff, per questo potrebbe cambiare qualcosa; davanti ci aspettiamo comunque Gavazzi sulla trequarti con Ciurria e Bocalon in attacco, senza ovviamente dimenticarsi di Strizzolo che però potrebbe essere tenuto a riposo.

