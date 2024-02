DIRETTA/ Cremonese Reggiana (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Serie B, 10 febbraio)

DIRETTA CREMONESE REGGIANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

L’antica rivalità ritorna a galla per la diretta di Cremonese Reggiana; si sta per aggiungere un altro capitolo ricco di storia, scandito da 66 incontri che hanno mantenuto il bilancio quasi in perfetto equilibrio. La Reggiana ha conquistato 22 vittorie, la Cremonese ne ha ottenute 21, mentre i pareggi ammontano a 23. Questa affascinante sfida si è manifestata anche in Serie B nella stagione 1998/99, con risultati di 1-1 all’andata e 2-2 al ritorno. Tuttavia, sono gli scontri più recenti in Serie C, risalenti alla stagione 2015/16, a rendere ancora più avvincente questo confronto.

L’ultimo match presso il “Città del Tricolore” si è concluso con una vittoria granata per 1-0, grazie alla rete di Mogos, ora difensore nella Cremonese. Nel ritorno allo Zini, invece, la Cremonese ha risposto con un 2-1, con reti di Maiorino e Pacilli per i grigiorossi e Arma per i granata. Non si può trascurare l’elemento del gemellaggio, che lega le tifoserie di Cremonese e Reggiana da oltre 30 anni. Questa connessione unica si rinnova ad ogni confronto tra le due squadre e nei confronti di “nemici” comuni, aggiungendo un fascino speciale a questa rivalità calcistica. (agg. Gianmarco Mannara)

Speriamo che nelle prossime ora non abbiate preso impegni perché si giocherà la diretta di Cremonese Reggiana, che partirà oggi 10 febbraio alle ore 14:00. Ovviamente sarà valida per la 24ª giornata di Serie B e mette di fronte due compagini che attraversano momenti differenti.

La Cremonese, attualmente posizionata al secondo posto in classifica, si presenta al match dopo una straordinaria serie di quattro vittorie consecutive, la curiosità è che sono tutte ottenute con il risultato di 1-0. La Reggiana invece occupa il decimo posto in classifica, reduci da un pareggio per 1-1 contro la Ferapisalò. Due squadre quindi che non fanno molti gol e che difendono bene, ci si aspetta dunque una partita dalla bassa spettacolarità?

CREMONESE REGGIANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci ora dalla diretta di Cremonese Reggiana alle loro probabili formazioni, cercando di individuare i protagonisti di questo match: partendo dai padroni di casa, sembra che il tecnico possa puntare su Sernicola e Zanimacchia sulle fasce, confermando il trend offensivo che ha caratterizzato le ultime vittorie. Nel cuore del centrocampo, la rivelazione del mercato invernale: Abrego, capace di entrare con facilità in area.

Gli ospiti sono orientati verso un 4-3-1-2, con Antiste posizionato sulla trequarti per rifinire il gioco. Dovrà inoltre supportare le due punte ossia Melegoni e Girma, cercando anche dove possibile di vedere la porta con un tiro da fuori e sfruttare le ribattute del portiere.

CREMONESE REGGIANA, LE QUOTE

Vediamo ora le quote per la diretta di Cremonese Reggiana sul sito di Better: la vittoria casalinga viene data a 2. Mentre il segno X viene quotato a 2,5. La vittoria della Reggiana invece frutterebbe il 2,6 sull’importo scommesso.











