Diretta/ Cremonese Reggina (Serie B) streaming video DAZN: sognando i play off

DIRETTA CREMONESE REGGINA: PUNTI CHE PESANO

Cremonese Reggina, in diretta sabato 1 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Si affrontano due squadre che possono essere sicuramente felici di aver blindato la salvezza diretta, soprattutto considerato come si era messa per entrambe la prima parte del campionato. La Cremonese si è addirittura avvicinata alla zona play off prima di perdere la sfida contro il Monza e restare comunque a +6 sull’Ascoli in zona play out e soprattutto a +11 sul Cosenza, con 7 punti di margine da gestire per evitare direttamente di giocare lo spareggio a fine stagione.

La Reggina ai play off invece può credere più che mai, dopo le ultime 2 vittorie contro Vicenza e Reggiana i calabresi si sono portati a -2 dal Chievo e dall’ottavo posto: partecipare alla corsa alla Serie A sarebbe un riconoscimento lusinghiero per il club amaranto, un ulteriore attestazione di crescita per un progetto partito con la promozione dell’anno scorso che ha fatto tornare la Reggina tra i cadetti dopo 7 anni di attesa.

DIRETTA CREMONESE REGGINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Reggina non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE REGGINA

Le probabili formazioni della sfida tra Cremonese e Reggina presso lo stadio Giovanni Zini. I padroni di casa allenati da Fabio Pecchia scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Carnesecchi, Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Castagnetti, Gustafson; Valzania, Gaetano; Ciofani. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Baroni con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Nicolas, Lakicevic, Cionek, Stavroupoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Bellomo, Rivas, Montalto.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Cremonese Reggina dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 2.10, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 2.95 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 4.10.



