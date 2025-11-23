Diretta Cremonese Roma streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 12^ giornata di Serie A.

DIRETTA CREMONESE ROMA (RISULTATO 1-3): FISCHIO FINALE!

Allo Zini la Roma batte la Cremonese per 3 a 1. Nell’ultima parte dell’incontro il solito Soulé non concretizza un paio di opportunità al 59′ ed al 62′ ed è Ferguson a trovare il gol del raddoppio su assist di El Aynouiu al 65′, dopo l’espulsione per doppio giallo di Gasperini. Ancora Bonazzoli sul fronte opposto manca lo specchio della porta al 68′ e Wesley va invece a segno per i suoi su assist di El Shaarawy al 69′. Nel recupero Folino accorcia le distanze di testa sul corner di Vazquez al 90’+3′. I tre punti odierni spediscono la Roma a quota 27 mentre la Cremonese resta ferma a 14 punti nella classifica della Serie A. (Aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

CREMONESE ROMA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Cremonese Roma sarà fruibile solo su DAZN: in tv sul canale satellitare 214 (DAZN1), in diretta streaming video come sempre tramite l’applicazione.

AVVIO DI RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato fra Cremonese e Roma è sempre bloccato sullo 0 a 1. Nel secondo tempo, cominciato con l’ingresso di El Aynoui al posto del già ammonito Ziolkowski tra i calciatori della Roma, i capitolini ci riprovano con Mancini su punizione di Pellegrini ma senza inquadrare lo specchio della porta al 54′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Cremonese e Roma sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1. I padroni di casa sfiorano il vantaggio con Bonazzoli al 15′ ma gli ospiti lo trovano invece con la rete segnata da Soulé, su assist di Koné, al 17′. Il raddoppio di Pellegrini viene annullato per fuorigioco al 29′ e Svilar evita il pari di Vandeputte per due volte al 30′. I giallorossi insistono con Celik al 38′ e Audero salva su Pellegrini al al 39′. L’arbitro poi toglie il rigore assegnato alla Cremonese con la revisione del VAR per un fallo di mano di Mancini su lancio di Barbieri al 45’+5′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASI INIZIALI!

In Lombardia la partita fra Cremonese e Roma è iniziata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali del match i padroni di casa giocano senza timori reverenziali ma sbagliano parecchio nel portarsi in zona offensiva. Gli ospiti si propongono invece in attacco con Cristante su passaggio di Soulé che impegna Audero con un tiro smorzato al 10′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Non si può certo dire che la diretta Cremonese Roma sia una grande classica del calcio italiano, eppure dopo circa un quarto di secolo di vuoto gli ultimi anni ci hanno offerto molto spunti interessanti, specie nella stagione 2022-2023, quando la Cremonese diventò una sorta di incubo per la Roma. L’inizio non lo faceva pensare, perché i giallorossi vinsero per 1-0 all’Olimpico lunedì 22 agosto 2022, nel posticipo della seconda giornata, però a febbraio 2023 la Cremonese si prese una doppia e clamorosa rivincita, aprendo il mese vincendo per 1-2 a Roma nei quarti di Coppa Italia e chiudendolo con un altro successo per 2-1, in quel caso naturalmente in campionato e allo stadio Giovanni Zini.

C’è poi stata anche un’altra sfida in Coppa Italia, mercoledì 3 gennaio 2024 per gli ottavi di quella edizione, con vittoria per 2-1 della Roma. Volendo parlare invece dei dieci precedenti più recenti della diretta Cremonese Roma bisogna coprire anche una buona fetta degli anni Novanta: la Roma è in vantaggio con cinque vittorie, ma la Cremonese non sfigura avendo raccolto tre successi e due pareggi. CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Payero, Bondo, Vandeputte, Barbieri; F. Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, N’Dicka, Ziolkowski; Celik, Manu Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Lo. Pellegrini; Baldanzi. Allenatore: Gian Piero Gasperini (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CREMONESE ROMA: GASPERINI PER VOLARE!

Sarà volo giallorosso allo Zini? Lo scopriremo con la diretta Cremonese Roma, che sta per arrivare a farci compagnia e infatti si gioca alle ore 15:00 di domenica 23 novembre, per la 12^ giornata di Serie A 2025-2026 che arriva dopo la sosta per le nazionali e presenta una Roma prima in classifica a caccia di grandi conferme.

La sconfitta di San Siro contro il Milan è stata ottimamente assorbita: prima il blitz di Ibrox in Europa League e poi la vittoria contro l’Udinese, nel lungo periodo Gian Piero Gasperini dovrà provare ad alzare la voce nelle sfide dirette che finora ha sempre perso, e che potrebbero essere fondamentali.

La Cremonese, partita con il vento in poppa, ha perso leggermente smalto ma rimane una squadra che sorprende e ad oggi sarebbe ampiamente salva: vero che prima della sosta ha concesso al Pisa la prima vittoria in campionato e aveva perso anche contro la Juventus, ma in precedenza aveva fatto bene.

In particolare la vittoria di Marassi, dopo due pareggi, l’aveva lanciata; ora per Davide Nicola arriva una sfida tostissima nella diretta Cremonese Roma ma occhio alle sorprese, intanto noi proviamo a studiare il modo in cui le due squadre scenderanno in campo allo Zini.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ROMA

Come sempre Nicola adotta il 3-5-2 e nella diretta Cremonese Roma dovrebbe affidarsi a Franco Vazquez (favorito su Federico Bonazzoli) per affiancare Vardy, che si è sbloccato e ora vuole trovare costanza. A centrocampo Bondo è il perno centrale, le due mezzali saranno Payero, già positivo con l’Udinese, e Vandeputte lasciando così al giovane Barbieri e a Giuseppe Pezzella il compito di percorrere le corsie laterali, infine ecco la difesa che viene comandata da Baschirotto, con lui giocheranno titolari Filippo Terracciano e Bianchetti con Audero che sarà il portiere.

La Roma ritrova Evan Ferguson, ed è una bella notizia visto che Dybala e Dovbyk sono ai box: l’irlandese sarà dunque il terminale offensivo di una squadra che avrà ancora in Lorenzo Pellegrini e Matias Soulé i due trequartisti, Gasperini non dovrebbe cambiare troppo avendo trovato la formula giusta e quindi ecco che Manu Koné e Cristante saranno sempre in mezzo con Zeki Celik a operare a destra e Wesley che ormai quasi stabilmente gioca a sinistra, va da sé che in difesa saranno Gianluca Mancini e Mario Hermoso a fare i braccetti con N’Dicka schierato invece in posizione centrale, Svilar naturalmente sarà il portiere.

PRONOSTICO E QUOTE CREMONESE ROMA

Ovviamente le quote che la Snai ha emesso sulla diretta Cremonese Roma danno ampiamente ragione alla squadra giallorossa: abbiamo un valore pari a 1,60 volte quanto messo sul piatto per il segno 2, per contro la vittoria dei grigiorossi che viene identificata dal segno 1 porta in dote una vincita che ammonta a 5,50 volte la vostra giocata, infine il segno X vi permetterebbe di guadagnare 3,75.