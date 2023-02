Diretta/ Cremonese Roma streaming video tv: Mou punta il secondo posto (Serie A)

DIRETTA CREMONESE ROMA: RIVINCITA DOPO LA COPPA ITALIA!

Cremonese Roma, in diretta martedì 27 febbraio 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato di Serie A. Occasione per Mourinho che dopo il passo falso dell’Inter a Bologna può puntare al secondo posto, agganciando i nerazzurri e il Milan a quota 47 punti. Giallorossi reduci dalle vittorie interne contro Verona e Salisburgo ma in Coppa Italia hanno subito finora la più grande delusione stagionale proprio per mano della Cremonese, vincente 1-2 all’Olimpico nei quarti di finale.

È stata l’unica affermazione stagionale dei grigiorossi (nel precedente turno col Napoli avevano vinto ai rigori) che in campionato sono ancora a secco di vittorie e reduci da un pareggio per 2-2 in casa del Torino che ha interrotto una serie di 3 sconfitte consecutive in Serie A. La Roma torna a giocare in campionato a Cremona dall’ultimo precedente datato 24 settembre 1995, vinsero 0-1 i giallorossi con gol di Daniel Fonseca. Unica vittoria della Cremonese in casa in Serie A contro i giallorossi quella del 9 marzo 1930: 93 anni fa grigiorossi vincenti 1-0 con un gol di Natale Dossena.

CREMONESE ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Roma non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Cremonese Roma sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ROMA

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Roma, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Davide Ballardini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Dessers, Okereke. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

CREMONESE ROMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











