Diretta/ Cremonese Salernitana (Serie B) streaming video DAZN. Occasioni sprecate

Cremonese Salernitana, in diretta sabato 6 marzo 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B. Occasioni sprecate nel turno infrasettimanale per entrambe le formazioni, la Cremonese dopo due importanti vittorie consecutive è caduta sul campo del Vicenza, restando a +1 sulla zona play out ma vedendo ancora lontana la prospettiva di un campionato davvero tranquillo. La Salernitana ha pareggiato senza reti nello scontro diretto in zona play off contro la Spal, sbagliando però un calcio di rigore con Di Tacchio al 90′. 2 punti persi che avrebbero permesso ai granata di agganciare il Venezia al secondo posto in classifica, i campani si ritrovano invece ora quarti, dietro di una lunghezza anche al Monza. La Salernitana viene da 8 risultati utili consecutivi, una striscia fatta però di 6 pareggi e 2 sconfitte, non abbastanza per una candidatura forte per il vertice della classifica. La Cremonese vive più di alti e bassi, anche se la gestione Pecchia ha portato maggiore efficacia, soprattutto nelle partite casalinghe.

La diretta tv di Cremonese Salernitana non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Le probabili formazioni della sfida tra Cremonese e Salernitana presso lo stadio Giovanni Zini. I padroni di casa allenati da Fabio Pecchia scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Alfonso; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Fiordaliso; Castagnetti, Bartolomei; Gaetano Valzania, Baez; Ciofani. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabrizio Castori con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Adamonis; Aya, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Jaroszynski; Tutino, Djuric.

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Cremonese e Salernitana, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.30 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.30 volte la posta scommessa.

