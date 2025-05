DIRETTA CREMONESE SASSUOLO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Cremonese Sassuolo è tra le sfide più spettacolari di questa giornata di Serie B, non solo per la qualità degli interpreti offensivi delle due squadre, ma anche perché non hanno pressioni. Dunque, l’appuntamento odierno rappresenta un’occasione per chiudere al meglio la stagione. Ad affrontarsi sono due squadre che sono state protagoniste di questa stagione, tra gli ospiti che chiudono al primo posto e i padroni di casa che invece proveranno a seguirli nella massima serie passando dai playoff.

Di fatto, questo traguardo è blindato per la Cremonese, perché c’è un margine importante, ma questa partita con i primi della classe è importante per tenere alta la tensione in vista dei playoff, senza contare che il piazzamento finale fa la differenza anche da un punto di vista mentale. L’auspicio dei tifosi è che la diretta Cremonese Sassuolo regali scintille, visto che si affrontano due squadre che hanno costruito due gruppi importanti. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA CREMONESE SASSUOLO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non perderti neanche un istante della diretta Cremonese Sassuolo seguendola in streaming ovunque ti trovi utilizzando DAZN. Tutti coloro i quali sono regolarmente iscritti alla piattaforma a pagamento potranno sfrutta il sito o l’applicazione per vedere la gara.

CREMONESE SASSUOLO, GRIGIOROSSI PER MIGLIORARSI

Inizia domenica 4 maggio 2025 alle ore 19:30 la diretta Cremonese Sassuolo. Presso lo Stadio Giovanni Zini si gioca il posticipo della penultima giornata di campionato, escludendo il recupero del turno rimandato a causa della scomparsa di Papa Francesco. Gli ospiti hanno già conquistato la promozione diretta in Serie A non potendo più essere raggiunti dal Pisa, secondo a quota settantadue, grazie agli ottantuno punti sin qui guadagnati. Gli uomini di Grosso puntano a migliorare il proprio bottino in questo finale di campionato avendo battuto anche la Carrarese in settimana.

I padroni di casa sono pure loro in cerca di nuovi punti ma allo scopo di centrare i playoff partendo direttamente dalle semifinali. I grigiorossi, reduci dal pareggio a reti inviolate maturato contro la Sampdoria, sono al momento in quarta posizione a quota cinquantasette, con ancora la possibilità di essere superati dalla Juve Stabia, che li insegue con cinquantatre punti. Ai lombardi serve dunque continuare a muoversi in classifica per scongiurare l’eventualità di dover disputare anche i quarti di finale.

DIRETTA CREMONESE SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Lo schieramento iniziale dei padroni di casa non dovrebbe discostarsi molto dal 3-5-2 con Fulignati, Antov, Ravanelli, Bianchetti, Barbieri, Collocolo, Pickel, Vandeputte, Azzi, Johnsen e De Luca impiegato di recente da mister Stroppa valutando le probabili formazioni della diretta Cremonese Sassuolo. Il modulo 4-3-3 con Satalino, Toljan, Lovato, Muharemović, Pieragnolo, Obiang, Volpato, Lipani, Pierini, Verdi e Mulattieri sarà invece ancora una volta impiegato da mister Fabio Grosso per continuare a festeggiare la promozione nel massimo campionato italiano.

DIRETTA CREMONESE SASSUOLO, LE QUOTE

I bookmakers sembrano dare diverse chances di vittoria ai padroni di casa nonostante affrontino la capolista se si guardano le quote proposte per l’esito finale della diretta Cremonese Sassuolo. Le agenzie di scommesse come Sisal indicano il successo dei grigiorossi a 2.50 ma i neroverdi non sono poi così lontani nel pronostico dato che il segno 2 viene pagato a 2.90. Il pareggio rimane invece il risultato meno probabile ed è per questo che l’x viene quotato a 3.00.