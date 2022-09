Diretta/ Cremonese Sassuolo streaming video tv: grigiorossi alle strette (Serie A)

DIRETTA CREMONESE SASSUOLO: ALVINI VUOLE I PRIMI PUNTI!

Cremonese Sassuolo, in diretta domenica 4 settembre 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A. Cremonese a caccia del primo punto in una stagione fin qui difficile: l’impatto con la Serie A è stato più complicato del solito anche se il calendario per i grigiorossi non è stato di certo clemente, con tre trasferte sul campo di Fiorentina, Roma e Inter e una sfida interna col Torino.

Il Sassuolo ha dimostrato che i progressi visti nelle ultime partite erano comunque segnale di solidità: i neroverdi sono usciti imbattuti dal confronto con i campioni d’Italia in carica del Milan, uno 0-0 con l’unica pecca dell’infortunio di capitan Berardi, che dovrà restare fuori per circa un mese dai campi di gioco. Cremonese e Sassuolo si ritrovano di fronte allo stadio Zini dai tempi della Serie C, nell’ultimo precedente di campionato il 28 ottobre 2007 furono gli emiliani a vincere col punteggio di 1-2.

DIRETTA CREMONESE SASSUOLO IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Cremonese e Sassuolo? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 1^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Sassuolo, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per lo Cremonese, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Ascacibar, Escalante, Valeri; Buonaiuto; Dessers, Okereke. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Pinamonti, Kyriakopoulos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CREMONESE SASSUOLO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











