Serie A, Diretta Cremonese Sassuolo, streaming video tv: i neroverdi vogliono dimenticare il ko col Napoli mentre i lombardi confermarsi (29 agosto 2025)

DIRETTA CREMONESE SASSUOLO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Non si può certo dire che la diretta Cremonese Sassuolo abbia nobile tradizione, però la storia di questa partita ci offre comunque spunti interessanti. I numeri sono comunque abbastanza ampi, dal novembre 2003 ad oggi si arriva in doppia cifra con un bilancio che è favorevole alla Cremonese grazie a cinque vittorie per i lombardi a fronte di tre successi per il Sassuolo, mentre evidentemente i pareggi sono due.

I precedenti davvero recenti sono invece quattro, disputati dal 2022 in poi (due in Serie A e altrettanti in Serie B): qui curiosamente troviamo un doppio pareggio nelle due partite in casa della Cremonese (il segno X sarà favorito anche oggi?), mentre sul campo del Sassuolo abbiamo avuto una vittoria per parte con dieci gol segnati in due partite.

Insomma, verrebbe da dire che potrebbe essere più divertente il ritorno al Mapei Stadium, ma per il momento lasciamo spazio alla diretta Cremonese Sassuolo naturalmente allo stadio Giovanni Zini! CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella, Vazquez, Sanabria. All. Nicola. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA CREMONESE SASSUOLO, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Cremonese Sassuolo, allora dovrete necessariamente abbonarvi a DAZN. Ricordiamo che è possibile anche sottoscrivere un piano per vedere solo la vostra squadra del cuore. Per quanto riguarda la diretta streaming scaricate l’app di DAZN.

GRIGIOROSSI IN FIDUCIA

Confronto tra due neopromosse di Serie A che hanno avuto un esordio complicato a livello di avversarie, ma con esito opposto. Stiamo parlando della diretta Cremonese Sassuolo, in programma venerdì 29 agosto 2025 alle ore 18:30.

I lombardi di Davide Nicola hanno ottenuto una vittoria prestigiosa ovvero il 2-1 maturato a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri: vantaggio di Baschirotto, pareggio di Pavlovic e gol partita in mezza rovesciata di Bonazzoli.

Per il Sassuolo c’è stato il ritorno in massima serie contro i campioni d’Italia in carica del Napoli. Il match è terminato 2-0 con le reti di McTominay e De Bruyne, una gara che ha fatto vedere poco dei ragazzi di Grosso se non qualche azione interessante.

LE PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SASSUOLO

La Cremonese scenderà in campo con il modulo 3-5-2. In porta Audero, protetto da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. A centrocampo, da destra verso sinistra, Zerbin con Collocolo, Grassi, Vandeputte e Pezzella. In avanti Okereke e Bonazzoli.

Il Sassuolo replicherà con il consueto 4-3-3. Turati tra i pali, difesa a quattro composta da Walukiewicz, Romagna, Muharemovic e Doig. Nella zona nevralgica del campo ecco Fadera, Lipani e Boloca con Berardi, Pinamonti e Laurientè in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CREMONESE SASSUOLO

La vittoria col Milan e il fattore casa fanno partire la Cremonese favorita a 2.35 contro il pareggio a 3.30 e il 2 fisso del Sassuolo a 3.20. Gol a 1.62, No Gol a 2.20.