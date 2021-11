DIRETTA/ Cremonese Spal video streaming tv: ferraresi avanti nei precedenti

DIRETTA CREMONESE SPAL: TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta della Serie B di Cremonese Spal: prima di dare la parola al campo, pure approfittiamo per considerare anche lo storico che unisce i due club, oggi chiamati in causa nella 12^ giornata. Dati alla mano possiamo oggi parlare di ben 28 precedenti ufficiali occorsi tra i due club e pure registrati, per la precisione, dal 1923 a oggi e per il primo, secondo e terzo campionato nazionale.

Nel bilancio complessivo di tale scontro diretto poi pesano e parecchio i già 14 successi strappati dalla Spal: sono state finora solo 6 le affermazioni della Cremonese e 8 pareggi. Se guardiamo ai riferimenti più recenti vediamo pure che tale trend non viene rispettato: negli ultimi 10 testa a testa del match (registrati, attenzione, dal 1992 in avanti) emergono infatti ben cinque pareggi e solo tre vittorie da parte degli estensi e due sole affermazioni dei club lombardo. (agg Michela Colombo)

DIRETTA CREMONESE SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Spal sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

Cremonese Spal, in diretta sabato 6 novembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Serve una scossa ai grigiorossi che sono rimasti senza vittoria per quattro giornate consecutive, scendendo così dal secondo al sesto posto in classifica, con il 2-2 di Pordenone particolarmente amaro con il gol del pari avversario incassato al 92′. La classifica nel campionato cadetto è ancora molto corta ma per rimettersi in carreggiata i grigiorossi dovranno tornare subito a vincere.

E’ attardata in classifica la Spal, al confine della zona play out tra quintultimo e sestultimo posto, a quota 13 punti assieme alla Ternana. Gli estensi non hanno trovato grande continuità in questo avvio di campionato, dopo la vittoria ad Ascoli che poteva preludere a una svolta è arrivata la doccia fredda del ko interno contro il Perugia. 1-1 il 24 gennaio scorso nell’ultimo precedente a Cremona tra le due squadre, 1-4 per la Spal nell’ultima vittoria esterna allo “Zini” il 6 settembre 2010.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SPAL

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Spal, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Valzania, Bartolomei; Baez, Buonaiuto, Vido; Ciofani. Risponderà la Spal allenata da Pep Clotet con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Seculin; Dickmann, Capradossi, Vicari, Tripaldelli; Mora, Esposito, Viviani; Mancosu; Latte Lath, Colombo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Giovanni Zini di Cremona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.



