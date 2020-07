Diretta Cremonese Spezia/ Streaming video DAZN: sfida delicatissima (Serie B)

Cremonese Spezia, in diretta questa sera alle ore 21.00 dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, è una delle partite certamente più interessanti della trentaseiesima giornata di Serie B, che si disputa per intero oggi, venerdì 24 luglio. Infatti la diretta di Cremonese Spezia mette di fronte chi deve ancora ottenere la salvezza a chi sta inseguendo il sogno della promozione. I grigiorossi di mister Bisoli stanno bene e con il pareggio di venerdì scorso a Perugia hanno prolungato la loro striscia positiva, che tuttavia ancora non basta alla Cremonese per dirsi salva. Serve dunque continuare a fare bene, anche in una partita contro una rivale di assoluto livello come lo Spezia di mister Italiano. I liguri arrivano da una inattesa sconfitta casalinga contro il Venezia che rende molto difficile pensare al secondo posto, ma bisogna comunque continuare a provarci, anche perché come minimo bisogna raggiungere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff, considerando che ci sono molte squadre racchiuse nello spazio di pochi punti. Sia per la salvezza della Cremonese sia per il sogno dello Spezia ogni singolo punto potrebbe fare la differenza alla fine della stagione regolare…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE CREMONESE SPEZIA

La diretta tv di Cremonese Spezia non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SPEZIA

Esaminando adesso le probabili formazioni di Cremonese Spezia, possiamo osservare che fra i padroni di casa sarà squalificato Valzania e questa rischia di essere un’assenza molto pesante per il centrocampo della Cremonese. Mister Bisoli ha comunque trovato la quadratura del cerchio e ci aspettiamo dunque pochi cambi nel 4-3-3 grigiorosso, a parte forse in attacco, dove sono maggiori le possibilità di fare turnover per i lombardi. Nello Spezia invece è squalificato Maggiore, ma mister Italiano deve soprattutto voltare pagina rispetto alla sconfitta contro il Venezia, partita nella quale abbiamo visto in azione uno Spezia troppo brutto per essere vero. Possibili alcuni ritocchi, ma soprattutto i liguri dovranno cambiare atteggiamento se vorranno tornare dallo Zini con un risultato positivo.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Cremonese Spezia appare davvero incerto ed equilibrato secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Il pareggio si colloca di pochissimo come l’esito considerato più probabile, essendo il segno X quotato a 2,70 mentre poi si sale a 2,80 per il segno 2 e dunque per la vittoria esterna dello Spezia e infine a 2,95 volte la posta in palio in caso di segno 1, dunque per il successo della Cremonese.



