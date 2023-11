DIRETTA/ Cremonese Spezia video streaming tv: così era andata l’anno scorso (Serie B, 5 novembre 2023)

DIRETTA CREMONESE SPEZIA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Cremonese Spezia pone di fronte due formazioni che all’interno dello scorso campionato di massima serie si sono affrontate tra gara di andata e ritorno. In totale queste due formazioni si sono affrontate ben 14 volte. L’ago della bilancia pende dalle parti della Cremonese con ben sei successi nei confronti della formazione ligure. Le vittorie dello Spezia sono 3 mentre le restanti partite sono terminate con un risultato di parità. Tale partita da segnalare sicuramente quella giocata nel 2004, nonché la prima. La prima sfida giocata tra due formazioni risulta essere tutt’oggi quella con più gol all’interno di questa rivalità.

Il risultato fu di 2-4 in favore della formazione lombarda. Seguirono due pareggi con il risultato di 2-2 prima di nuovi successi della Cremonese nel 2011. Per assistere alla prima vittoria dello Spezia bisogna attendere il 2018 quando un gol di Giulio Maggiore decise la partita. La seconda vittoria della cremonese avvenne nel 2019 grazie alle reti firmate da Paolo Bartolomei. L’ultima sfida giocata tra le due formazioni è terminata con il successo della Cremonese grazie alle reti di Ciofani e Vasquez, che tuttavia non servirono per salvare la formazione lombarda. (Marco Genduso)

CREMONESE SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cremonese Spezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cremonese Spezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CREMONESE SPEZIA: DUE BIG IN RITARDO

Cremonese Spezia, in diretta domenica 5 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. La Cremonese arriva a questo match con un morale alto, avendo conquistato la quarta vittoria stagionale in modo emozionante. Il 2-1 contro il Cittadella è stato il risultato di un finale ricco di colpi di scena. Con questo successo, la squadra di Giovanni Stroppa ha raggiunto quota 16 punti, entrando nella zona playoff. Inoltre, in Coppa Italia i grigiorossi, ai tempi supplementari, hanno replicato la vittoria contro il Cittadella accedendo agli ottavi di finale.

Dal canto suo, lo Spezia si presenta in una discreta forma, rimanendo imbattuto da cinque giornate, ma è reduce dal pareggio casalingo senza gol contro il Cosenza. Nella loro prima partita stagionale al Picco, i liguri non sono riusciti ad ottenere i tre punti, affrontando un avversario solido e ben organizzato. Questo pareggio ha portato lo Spezia di Massimiliano Alvini a 8 punti, attualmente in quint’ultima posizione, a quattro punti di distanza dalla zona salvezza. In Coppa Italia i liguri hanno sfiorato l’impresa al Mapei Stadium, perdendo solo ai rigori contro il Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Spezia, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sarr; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Okereke, Coda. Risponderà lo Spezia allenato da Massimiliano Alvini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Amian, Bertola, Nikolaou; Elia, S. Esposito, Bandinelli, Reca; Zurkowski; P. Esposito, Antonucci.

CREMONESE SPEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











