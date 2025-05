DIRETTA CREMONESE SPEZIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Cremonese Spezia sta per farci compagnia, è curioso notare che in stagione regolare le due squadre si sono affrontate proprio all’ultima giornata: eravamo però al Picco, dove a vincere era stata la Cremonese grazie a un primo tempo straripante e condito dai gol di Tommaso Barbieri, Paulo Azzi e Jari Vandeputte, nella ripresa rimonta sfiorata dallo Spezia con Francesco Pio Esposito e il rigore di Gianluca Lapadula ma comunque l’esito della classifica era già stato stabilito. Allo Zini, a metà settembre, era finita 1-1: reti di Michele Collocolo e Petko Hristov.

Sicuramente è più interessante notare che la Cremonese non ha perso contro lo Spezia nelle ultime sette partite, quattro delle quali vinte; l’ultimo successo casalingo è il 3-0 del novembre 2023 (reti di Leonardo Sernicola, Luca Zanimacchia e Massimo Coda), la vittoria più recente dello Spezia è del febbraio 2020 ma se parliamo di trasferte dobbiamo incredibilmente tornare fino all’ottobre 1942, dunque il dato oggi dà ragione ai grigiorossi ma come detto si gioca sul doppio confronto. Adesso però lasciamo che a parlare siano i protagonisti sul terreno di gioco, perché siamo arrivati al momento che stavamo aspettando: la diretta Cremonese Spezia può cominciare!

Ecco qui le formazioni ufficiali: Cremonese: Fulignati; Folino, Antov, Ceccherini; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Vazquez. (A disp. Drago, Tannander, Pickel, Valoti, De Luca, Gelli, Majer, Moretti, Bonazzoli, Zanimacchia, Nasti). All. Stroppa. Spezia: Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Cassata, Nagy, Bandinelli, Aurelio; Di Serio, Pio Esposito. (A disp. Chichizola, Ferrer, Sebastiano Esposito, Lapadula, Falcinelli, Reca, Colak, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Kouda, Djankpata). All. D’Angelo (agg. di Claudio Franceschini)

IL PRIMO ROUND DEI PLAYOFF SERIE B!

Siamo arrivati alla diretta Cremonese Spezia, la partita che alle ore 20:30 di giovedì 29 maggio si gioca per l’andata della finale playoff di Serie B 2024-2025. I primi turni hanno stabilito che a giocarsi la promozione nel massimo campionato saranno le due squadre che erano meglio piazzate in classifica al termine della regular season: la Cremonese, quarta forza del torneo cadetto, torna in finale dopo un anno grazie al ribaltone operato contro la Juve Stabia, lo Spezia l’anno scorso si era salvato all’ultima giornata e dunque ha fatto uno straordinario salto di qualità in pochi mesi.

I liguri avevano ottenuto la promozione attraverso i playoff cinque anni fa; oggi sono nuovamente in finale con una doppia vittoria sul Catanzaro, guidati da quel Luca D’Angelo a caccia di riscatto dopo aver perso un doppio confronto per il salto di categoria sulla panchina del Pisa. A proposito: Giovanni Stroppa è un ex del match ma qui siamo ai dettagli, la realtà è che ora bisogna davvero capire quello che succederà nella diretta Cremonese Spezia, il cui risultato potrebbe già essere determinante in vista della sfida di ritorno con cui verrà determinata la promozione.

COME VEDERE LA DIRETTA CREMONESE SPEZIA IN STREAMING VIDEO TV

Non è disponibile una vera e propria diretta tv per Cremonese Spezia perché la partita sarà fornita solo dalla piattaforma DAZN, dunque in diretta streaming video per tutti gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SPEZIA

C’è stato qualche giorno di riposo prima della diretta Cremonese Spezia, ma si gioca in andata e ritorno: Stroppa potrebbe comunque cambiare qualcosa rispetto a domenica, nel suo 3-4-1-2 Lorenzo Moretti può agire in difesa con Ravanelli e Ceccherini (davanti a Fulignati) mentre per il centrocampo può tornare buono uno tra Valoti e Pickel, con Castagnetti e Vandeputte in forse e due esterni che possono essere Zanimacchia e Azzi, o Barbieri per un assetto più difensivo. Collocolo se la vede con Gelli per la trequarti, davanti tante scelte: Johnsen-Franco Vazquez favoriti ma occhio a Federico Bonazzoli e Nasti.

D’Angelo invece se la gioca con il 3-5-2: potrebbero tornare titolari Reca (anche se Aurelio ha segnato contro il Catanzaro) e Bandinelli così come Elia sulla fascia destra, Gori in porta protetto da Wisniewski, Hristov e Mateju e una zona centrale in cui rischia soprattutto Kouda, vanno verso la conferma sia Cassata che Adam Nagy che di fatto sarà il playmaker della squadra. Nel reparto offensivo appare scontata la conferma per Francesco Pio Esposito, dunque da capire chi lo affiancherà: Di Serio potrebbe lasciare spazio a uno tra Falcinelli e Colak ma occhio anche all’altro veterano Lapadula, che potrebbe far valere la sua esperienza.

DIRETTA CREMONESE SPEZIA: QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le sue quote sulla diretta Cremonese Spezia, la squadra favorita – in uno scenario di equilibrio – è quella grigiorossa con il valore di 2,35 volte la puntata sul segno 1 per la sua vittoria, mentre il segno 2 per il successo dello Spezia vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,00 volte quello che avrete messo sul piatto e infine il segno X, che dovrete selezionare per l’ipotesi del pareggio, porta in dote una vincita che è corrispondente a 3,30 volte l’importo investito.