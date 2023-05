Diretta/ Cremonese Spezia (risultato 0-0) streaming video tv: le formazioni, via!

DIRETTA CREMONESE SPEZIA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sta per iniziare la diretta Cremonese Spezia e la statistiche arrivano in nostro soccorso per avere una panoramica migliore di che partita potrebbe essere. I lombardi hanno diviso quasi equamente i punti tra casa e trasferta rispettivamente 10 e 11. Se il fattore attacco è più funzionante in trasferta con 19 gol a 10, l’effetto Zini si sente in ottica difensiva con 7 gol incassati in meno davanti ai propri tifosi. La salvezza dello Spezia invece è molto influenzata dalle prestazione casalinghe come testimoniano i 17 punti ottenuti al Picco contro i 10 raccolti in esterno.

Nei match in casa gli spezzini registrano sia un attacco più prolifico (16 a 12) sia una difesa più attenta e concentrata sebbene di poco con 2 reti in meno incassate tra le mura amiche liguri. Adesso leggiamo le formazioni ufficiali di Cremonese Spezia, poi si gioca! CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Lochoshvili, Ferrari, Vasquez; Sernicola, Meité, Castagnetti, Galdamès, Valeri; Okereke, Ciofani. Allenatore: Davide Ballardini. SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Bastoni; Agudelo, Shomurodov, Gyasi. Allenatore: Leonardo Semplici. (aggiornamento di Christian Attanasio)

CREMONESE SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Cremonese Spezia sarà una delle tre che per questa giornata di Serie A sono trasmesse sui canali di Sky Sport, dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Cremonese Spezia grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite dell’intero campionato di Serie A.

TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Cremonese Spezia sono stati distribuiti in questi 19 anni in tre categorie diverse. I primi scontri diretti tra queste due squadre sono infatti andati in scena in Lega Pro con tre vittorie della Cremonese, tre pareggi e nessun successo spezzino tra il 2004 e il 2012. La prima gioia degli Aquilotti arriva all’ottavo round in occasione della 38esima giornata di Serie B: risultato di 1-0 e gol decisivo di Maggiore all’87esimo.

L’unico precedente in Serie A è quello dell’andata con un pirotecnico 2-2 al Picco: apre Dessers, pareggia Nzola, rimonta Holm e fissa sul pari definitivo Pickel. Ancora a secco lo Spezia nelle gare contro la Cremonese in trasferta: i lombardi hanno sempre fatto prevalere il fattore casa vincendo nel 2011, 2017 e 2018 concedendo a malapena un punto agli avversari nel 2005, 2010 e 2020. I bianconeri potrebbero infatti spezzare la maledizione dello Zini di Cremona andando ad ottenere tre punti fondamentali. (aggiornamento di Christian Attanasio)

PUNTI PESANTI!

Cremonese Spezia, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Sfida vitale in chiave salvezza per entrambe le compagini. Il pari in casa del Milan nel turno infrasettimanale, con vittoria sfuggita solo al 93′, è stato un risultato brillante per la Cremonese che deve però solo vincere per sperare di riaprire la corsa salvezza e riportarsi a -3 dallo Spezia.

I liguri si presentano all’appuntamento con 6 punti di vantaggio sui grigiorossi ma appaiati in classifica al Verona, dividendo il terzultimo posto a quota 27 punti dopo l’ultima sconfitta subita a Bergamo dai bianconeri, che hanno raccolto solo 3 pareggi nelle ultime 7 sfide di campionato. All’andata pari per 2-2 al “Picco” tra le due compagini, il 24 luglio 2020 è terminato 0-0 l’ultima sfida di campionato allo “Zini” tra Cremonese e Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Spezia, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Davide Ballardini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Galdames, Castagnetti, Meité; Benassi; Okereke, Ciofani. Risponderà lo Spezia allenato da Leonardo Semplici con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Shomurodov, Verde.

CREMONESE SPEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











