DIRETTA CREMONESE SUDTIROL/ Video streaming tv: tanti pareggi in passato (Serie B, 21 ottobre 2023)

DIRETTA CREMONESE SUDTIROL: I TESTA A TESTA

Scopriamo cosa ci possono dire i testa a testa nella diretta di Cremonese Sudtirol: parliamo di una partita che ha avuto parecchi incroci in epoca recente, tutti ovviamente in Lega Pro (o Serie C) perché prima della passata stagione gli altoatesini non erano mai stati in Serie B. Dal 2000, Cremonese Sudtirol si è giocata 22 volte: sono sette le vittorie del Sudtirol a fronte di cinque affermazioni della formazione grigiorossa, dunque spiccano i pareggi che sono 10. L’ultima vittoria interna della Cremonese è nell’ultima partita giocata in assoluto: aprile 2016, girone A di Lega Pro, gol di Pasquale Maiorino e Marco Sansovini che Hannes Fink che aveva accorciato le distanze.

Il Sudtirol invece non espugna il Giovanni Zini da… sempre: curioso ma vero, le sette vittorie della formazione altoatesina sono tutte casalinghe, possiamo ricordare l’ultima che è del febbraio 2015 con gol di Massimiliano Tagliani, Soma Novothny e Luca Bertoni, tutti nel primo tempo. Possiamo anche citare il fatto che Cremonese Sudtirol nel 2004 è stata la finale per andare in Serie C1: doppia vittoria dei grigiorossi e promozione ottenuta, invece dieci anni dopo era stato il Sudtirol a imporsi nella semifinale. Vedremo allora cosa succederà in campo tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

OSPITI IN CERCA DI RISCATTO

La diretta Cremonese Sudtirol, in programma sabato 21 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona, sarà un match valido per la decima giornata del campionato italiano di Serie B. Sfida tra due formazioni che stanno portando avanti un cammino simile: i lombardi sono a quota tredici punti in classifica e arrivano dalla vittoria ottenuta a Como. L’undici di mister Pierpaolo Bisoli, invece, ha ottenuto tre punti in meno finora e ha perso le ultime due sfide giocate contro Palermo e Catanzaro.

CREMONESE SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Cremonese Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cremonese Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CREMONESE SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Cremonese Sudtirol, sfida in programma sabato 21 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona. Tra i padroni di casa mister Giovanni Stroppa dovrà rinunciare al difensore Lochoshvili, squalificato dal giudice sportivo dopo il cartellino rosso rimediato a Como. Al posto del georgiano in difesa spazio ad uno tra Sernicola e Majer. In casa Sudtirol, invece, mister Pierpaolo Bisoli opterà per il tandem offensivo formato da Odogwu e Pecorino.

CREMONESE SUDTIROL, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Cremonese Sudtirol danno per favorita la squadra grigio-rossa con il segno 1 proposto a 1.60. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei biancorossi è dato a 6.00 mentre il pareggio si gioca a 3.75.

