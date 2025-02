DIRETTA CREMONESE SUDTIROL (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Cremonese e Sudtirol è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa sparano alto sopra la traversa su calcio piazzato con Castagnetti intorno al 7′. Ecco le formazioni ufficiali: CREMONESE (3-5-2) – Fulignati; Folino, Ravanelli, Bianchetti; Collocolo, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Nasti, Vazquez. Allenatore: Stroppa. SUDTIROL (3-5-2) – Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; Molina, Pyyhtia, Praszelik, Casiraghi, Davi; Merkaj, Odogwu. Allenatore: Castori. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Cremonese Torino Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: tiro di Perciun! (9 febbraio 2025)

DIRETTA CREMONESE SUDTIROL, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie B si può vedere sia su DAZN che su Amazon Prime Video e la diretta Cremonese Sudtirol non fa eccezione. Inoltre, avrete la possibilità di seguire il racconto della partita in streaming video sull’app.

SI GIOCA!

Arriva il tanto atteso momento della diretta di Cremonese Sudtirol dove prenderemo in esame le statistiche che le due squadre hanno prodotto da qui a inizio stagione, il che ci aiuterà a capire che tipo di match andremo a vedere in ottica sia dei trend che porteranno sul rettangolo verde sia anche in chiave di chi potrebbe essere favoirta per la vittoria finale. Iniziamo con la Cremomese, la squadra che nelle ultime cinque paetite è salita al primo posto nella speciale classifica delle squadre che fanno più pressing, questo significa che abbiamo a che fare con un team che macina almeno 9 km a partite se consideriamo le ultime partite prese in esame.

Video Sudtirol Reggiana (2-0)/ Gol e highlights: vittoria importante (Serie B, 2 febbraio 2025)

Il Sudtirol invece ha abbandonato questo dettame tattico, il che li porta ad abbasarsi di più quando si gioca passando da un 26 metri di distazna media ai 23 di adesso. Questo non ha iutato in attacco ma almeno in difesa la situazione è davvero molto migliorata. Passiamo adesso al prossimo aggiornamento della diretta di Cremonese Sudtirol dove vedremo insieme il prossimo aggiornamento della diretta di Cremonese Sudtirol. (agg. Gianmarco Mannara)

CREMONESE SUDTIROL, GRIGIOROSSI ALLA CACCIA DEL TERZO POSTO

La domenica pomeriggio della venticinquesima giornata di Serie B entra nel vivo con la diretta Cremonese Sudtirol in campo alle 15,00 del 9 febbraio. L’incrocio metterà di fronte due squadre che vivono momenti di forma diversi e sono divise da ben dodici punti.

DIRETTA/ Salernitana Cremonese (risultato finale 1-0): la decide Raimondo! (2 febbraio 2025)

La Cremonese arriva dalla cocente sconfitta in casa della Salernitana per 1 a 0 e cerca riscatto per confermare il quarto posto. Due vittorie di fila, invece, per il Sudtirol che ha battuto Frosinone e Reggiana nelle ultime due giornate e sta provando ad uscire dalla zona playout.

CREMONESE SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche quelle che sono le probabili formazioni in vista di questa importante sfida. La Cremonese di Stroppa giocherà ancora con una difesa a tre composta da Antov, Ravanelli e Bianchetti a difesa della porta di Fulignati. Azzi e Vandeputte sono chiamati a fare la doppia fase sugli esterni mentre Zanimacchia, Vazquez e De Luca completeranno l’attacco.

Difesa a tre anche per il Sudtirol di Castori con Giorgini, Pietrangeli e Veseli davanti alla porta di Adamonis. Pytthia, Casiraghi e Praszelik saranno in mezzo al campo con Davi e Molina che giocheranno come esterni di centrocampo a sostegno delle due punte che saranno Odogwu e Merkaj.

CREMONESE SUDTIROL, LE QUOTE

Approfondiamo ulteriormente la diretta Cremonese Sudtirol utilizzando le quote proposte da AdmiralBet. I padroni di casa sono favoriti e il loro successo è dato a 1,70 contro il 5,00 per gli ospiti e l’X che si ferma a 3,50.