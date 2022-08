Diretta/ Cremonese Ternana streaming video tv. Realtà ambiziose (Coppa Italia)

DIRETTA CREMONESE TERNANA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Cremonese Ternana, in diretta lunedì 8 agosto 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Realtà ambiziose a confronto, seppur appartenenti a campionati diversi. La Cremonese tornerà la settimana prossima a giocare in Serie A, dove mancava dal 1996. Grigiorossi che hanno cambiato tecnico, passando da Fabio Pecchia a Max Alvini e che, dopo il poker incassato in amichevole a Verona, devono pensare a registrare la difesa.

La Ternana ha impressionato favorevolmente nella scorsa stagione giocando un calcio a tratti spettacolare e arrivando a ridosso della zona play off, senza dimenticare che gli umbri erano neopromossi dalla Serie C. Lo scorso 30 luglio i rossoverdi hanno perso 3-2 in amichevole a Frosinone il loro ultimo test amichevole, mentre nella scorsa stagione il match di campionato a Cremona è terminato 2-0 per i grigiorossi, che hanno vinto 1-2 anche il match di ritorno a Terni.

DIRETTA CREMONESE TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Ternana sarà trasmessa su Canale 20: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Ternana, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Radu; Aiwu, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Ascacibar, Castagnetti, Quagliata; Zanimacchia; Ciofani, Okereke. Risponderà la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minutoIannarilli; Ghiringhelli, Diakité, Capuano, Martella; Proietti, Agazzi, Palumbo; Partipilo, Pettinari; Donnarumma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Ternana, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per l'amichevole. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l'eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.











