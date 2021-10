DIRETTA/ Cremonese Ternana video streaming tv: lombardi ok nei precedenti

DIRETTA CREMONESE TERNANA: TESTA A TESTA

Tocca ora dare uno sguardo anche allo storico che unisce Cremonese Ternana, in diretta oggi per la settima giornata della Serie B. Bilancio alla mano, possiamo oggi parlare di 12 precedenti ufficiali già segnati, per la precisione dal 1977 a oggi e pure occorsi nel terzo e secondo campionato nazionale. I dati in nostro possesso non sono tutti recentissimi: gran parte dei precedenti risalgono agli anni 70’-90’.

Pure va detto che l’ultimo testa a testa occorso tra Cremonese e Ternana risale alla stagione 2017-18 della Serie B, dove nel doppio confronto ricordiamo il pareggio per 3-3 all’andata e il successo casalingo degli umbri al ritorno. Va poi aggiunto che nel bilancio complessivo emergono ben 5 pareggi e altrettanta successi dei grigi: solo 2 le vittorie delle fere fin qui messe da parte. (agg Michela Colombo)

DIRETTA CREMONESE TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Ternana sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

CREMONESE TERNANA: DUE SQUADRE IN SALUTE!

Cremonese Ternana sarà diretta dal signor Francesco Cosso, e si gioca alle ore 14:00 di sabato 2 ottobre: siamo allo Zini per la 7^ giornata del campionato di Serie B 2021-2022, e questa è una partita che promette scintille. Le due squadre stanno bene, arrivano da risultati positivi e dunque vogliono lanciarsi ancor più in una classifica in via di definizione, ma nella quale naturalmente non bisogna rischiare di rimanere troppo indietro rispetto agli obiettivi. La stagione della Cremonese è solida: Fabio Pecchia lo ha dimostrato anche con la vittoria di Vicenza, con cui i grigiorossi hanno immediatamente riscattato il pesante ko contro il Perugia.

La Ternana, dopo aver perso le prime tre partite mostrando qualche difficoltà nell’approccio alla Serie B, ha spiccato il volo: 7 punti nelle altre tre con ultimo colpo contro la Spal, buon margine sulla zona retrocessione ma al momento poco di più con tanta voglia di stupire ancora. Come andranno le cose nella diretta di Cremonese Ternana? Stiamo per scoprirlo, ma nel frattempo proviamo a fare qualche valutazione circa le scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE TERNANA

Pecchia utilizza il 4-2-3-1 anche in Cremonese Ternana: Mouhamadou Sarr dovrebbe nuovamente prendere il posto di Carnesecchi in porta, con Okoli e Meroni davanti a lui insidiati da Dalle Mura e Bianchetti mentre sugli esterni sono confermati Sernicola e Alessandro Crescenzi. Avremo poi una mediana con Castagnetti e Fagioli a fare da cerniera di grande qualità, davanti a loro il trequartista è Gaetano con Zanimacchia e Buonaiuto sugli esterni, Daniel Ciofani si gioca il posto di centravanti con Di Carmine e Vido.

Cristiano Lucarelli si affida al 4-3-3 e potrebbe confermare le scelte di domenica scorsa: dunque Sorensen e Capuano a protezione di Iannarilli con Marino Defendi e Martella terzini, davanti a questo reparto c’è Kontek a fare gioco tra Paghera e Agazzi (ma occhio a Palumbo che scalpita per una maglia da titolare), nel tridente offensivo il ballottaggio più probabile è quello tra Falletti e Partipilo, ma poi Diego Peralta può prendere il posto di Furlan sull’altro esterno con Alfredo Donnarumma che se la vede con Stefano Pettinari per la maglia da prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Cremonese Ternana: la previsione di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,00 volte l’importo investito, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita corrispondente a 3,20 volte la puntata mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare una somma equivalente a 3,90 volte quanto messo sul piatto.



