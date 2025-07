Diretta Cremonese Torino streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole tra le due squadre di Serie A.

DIRETTA CREMONESE TORINO: ANTIPASTO DI CAMPIONATO!

Antipasto di Serie A con la diretta Cremonese Torino, che va in scena alle ore 17:00 di sabato 26 luglio 2025: le due squadre saranno infatti avversarie nel prossimo campionato, tornando a sfidarsi grazie alla promozione che i grigiorossi hanno conquistato attraverso i playoff, dominando lo Spezia nella doppia finale.

Una Cremonese che poi si è separata da Giovanni Stroppa: il suo posto lo ha preso Davide Nicola, che sarà dunque chiamato all’ennesima impresa (vale a dire la salvezza) e che in questo test contro il Torino vive una giornata particolare, essendo nato in provincia (ha poi giocato una stagione con la maglia granata).

Lo stesso Torino naturalmente si trova all’inizio di una nuova avventura: Paolo Vanoli ha lasciato con qualche rimpianto il mondo granata, ha fatto bene senza però portare a quel salto di qualità che ora proverà a fare Marco Baroni, reduce dall’esperienza con la Lazio.

Europa mancata e delusione soprattutto in un’Europa League che prometteva ben altro, adesso per il fiorentino ci sarà la possibilità di andare a caccia di respiro internazionale con una società storica e sempre “pesante”, anche lui è un ex e dunque attenzione agli incroci nella diretta Cremonese Torino, anche se si tratta solo di un’amichevole.

DIRETTA CREMONESE TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Una diretta Cremonese Torino non dovrebbe essere disponibile, così come una diretta streaming video per seguire questa partita amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE TORINO

Possibile 3-5-2 per Nicola nella diretta Cremonese Torino, ma da capire gli effettivi in campo: il portiere titolare dovrebbe essere Fulignati, davanti a lui capitan Bianchetti comanda una difesa che ha l’esperienza di Luca Ravanelli e Ceccherini ma anche la gioventù di Moretti e Maissa Ndiaye, sugli esterni possibilità per tanti a cominciare da Barbieri e Azzi con anche il “chiacchierato” Romano Floriani Mussolini, in mezzo al campo Alberto Grassi può fare coppia con Collocolo supportando l’eventuale regia di Castagnetti, poi davanti sono in tanti ma le due maglie le possiamo assegnare per ora a Nasti e Manuel De Luca.

Baroni risponde con il suo 4-2-3-1 ancora tutto da definire, a cominciare dalla difficile conferma di Vanja Milinkovic-Savic; scalpita già il rumeno Popa così come Paleari, in difesa il volto nuovo Ismailj ad affiancare Saul Coco aspettando il ritorno di Schuurs, i due terzini potrebbero essere Balcot e Biraghi. In mediana Ilic è pronto a prendersi le chiavi del Torino, magari in coppia con Casadei o Tamèze; il primo dei due può insidiare Vlasic e Anjorin sulla trequarti, Pedersen o Ali Dembélé a destra con Lazaro eventualmente sull’altro lato del campo, come prima punta Duvan Zapata, Ché Adams e Sanabria per ora partono quasi alla pari.