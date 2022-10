DIRETTA CREMONESE UDINESE/ Video streaming tv: l’ultimo precedente è 24 anni fa

DIRETTA CREMONESE UDINESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Cremonese Udinese torna a farci compagnia dopo parecchio tempo: per la precisione stiamo parlando di oltre 24 anni dall’ultima volta. Era l’agosto 1996: la Cremonese era appena retrocessa in Serie B, ma in quell’inizio di stagione c’era stato un incrocio allo Zini per il secondo turno di Coppa Italia. Lo aveva vinto la squadra di casa, per 2-1: a segno John Aloisi e Riccardo Maspero (su rigore) con rimonta rispetto al gol di Paolo Poggi dopo un minuto. Resta allora l’ultima sfida in assoluto e di conseguenza l’ultima vittoria della Cremonese, anche in casa, mentre per le partite di campionato bisogna tornare appunto alla stagione precedente.

Nel bilancio delle ultime 10 gare, con la prima datata marzo 1989, dominano i pareggi: ne troviamo ben 7, della Cremonese abbiamo detto e dunque l’Udinese ha vinto le altre due partite. Nel settembre 1995 ha festeggiato un 3-2 interno in Serie A, mentre nell’ottobre 1990 spunta una vittoria in casa grigiorossa che era maturata nella 5^ giornata di un campionato di Serie B. La squadra friulana era allenata da Rino Marchesi, la Cremonese era affidata a Tarcisio Burgnich: il gol decisivo era arrivato al 58’ minuto e lo aveva segnato Francesco Dell’Anno, fantasista piuttosto importante nell’Udinese di quel periodo. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA PARTITA CREMONESE UDINESE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Cremonese Udinese non sarà una di quelle che per questa 12^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Cremonese Udinese sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

CREMONESE UDINESE: DUE SQUADRE CON OBIETTIVI DIVERSI…

Cremonese Udinese, in diretta domenica 30 ottobre 2022 alle ore 15.00 dallo Stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Due squadre con obiettivi diversi ma entrambe alla ricerca di una vittoria per invertire il trend.

La Cremonese occupa l’ultimo posto con 4 punti in undici giornate, frutto di quattro pareggi e sette sconfitte. Dessers e compagni nell’ultimo turno sono stati sconfitti 0-1 dalla Sampdoria. L’Udinese, invece, occupa il sesto posto con 21 punti, frutto di sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte. I friulani nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-2 dal Torino di Juric.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE UDINESE

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Cremonese Udinese. Alvini privo di Radu e Chirches, grigiorossi in campo con il 4-2-3-1: Carnesecchi, Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri, Meitè, Ascacibar, Felix, Pickel, Okereke, Dessers. Passiamo adesso alla compagine bianconera, priva di Buta, Masina e Becao. Friulani in campo con il 3-5-2: Silvestri, Perez, Bijol, Ebosse, Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie, Deulofeu, Beto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cremonese Udinese vedono favorita la compagine friulana. Prendiamo come riferimento le quotazioni dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Cremonese è a 4,10, il pareggio è a 3,70, mentre il successo dell’Udinese è a 1,85. L’Under 2,5 è a 2,00, mentre l’Over 2,5 è a 1,73. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,65 e 2,10.

