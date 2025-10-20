Diretta Cremonese Udinese streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A, oggi 20 ottobre 2025

DIRETTA CREMONESE UDINESE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

C’è un ricordo storico curioso che accompagna la diretta Cremonese Udinese, che sta per cominciare: bisogna tornare alla stagione 1995-1996. Bene: in quel campionato di Serie A i grigiorossi sarebbero retrocessi, e non avrebbero più visto la massima serie per altri 26 anni, fino alla promozione del 2022 targata Fabio Pecchia. Quel torneo però fu anche quello del ritorno dell’Udinese al piano di sopra: ecco, da allora i friulani non sono più retrocessi e questo è il trentesimo campionato consecutivo in Serie A, una serie lunghissima per una realtà di provincia che tra l’altro nel mentre è stata anche in Champions League. Come erano andate quelle due partite? Al Friuli l’Udinese aveva vinto 3-2 e ci furono cinque gol in 20 minuti con la Cremonese che sfiorò un’incredibile rimonta.

Allo Zini altro spettacolo e 2-2, rigore di Giovanni Bia al minuto 89 ma pareggio di Matjaz Florjancic subito dopo. Se le premesse sono queste ci divertiremo: che parli il campo allora per questa partita che sta per cominciare, con le formazioni ufficiali possiamo finalmente dare il via alla diretta Cremonese Udinese! CREMONESE (3-5-2): M. Silvestri; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Giu. Pezzella; F. Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola UDINESE (3-5-2): M. Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, H. Kamara; Zaniolo, Bayo. Allenatore: Kosta Runjaic (agg. di Claudio Franceschini)

CREMONESE UDINESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per la diretta Cremonese Udinese in tv dobbiamo osservare che il posticipo sarà visibile anche sui canali di Sky Sport, oltre che ovviamente sulla piattaforma Dazn, con le opzioni che aumentano pure per la diretta streaming video.

CREMONESE UDINESE: PUNTI PER STARE A CENTRO CLASSIFICA

Si affrontano due squadre che sono partite bene nel nuovo campionato di Serie A, infatti la diretta Cremonese Udinese alle ore 20.45 di stasera, lunedì 20 ottobre 2025, sarà un posticipo che possiamo definire sereno allo stadio Giovanni Zini di Cremona, appunto a conclusione della settima giornata che ha fatto ripartire il campionato dopo la sosta.

La Cremonese di Davide Nicola arriva dalla pesante sconfitta sul campo dell’Inter, ma in fondo nell’ambiente grigiorosso avrebbero firmato tutti per incassare il primo ko solamente alla sesta giornata, dopo due vittorie e tre pareggi fra agosto e settembre. Per una neopromossa il bilancio è ampiamente positivo, anche se ovviamente c’è ancora tantissima strada da fare.

Anche per l’Udinese di Kosta Runjaić il bicchiere potrebbe essere mezzo pieno, sebbene dopo sette punti nelle prime tre giornate siano arrivate due sconfitte consecutive e infine il pareggio casalingo contro il Cagliari, buono per tornare a fare punti ma di certo non esaltante, bisogna quindi scacciare subito lo spauracchio di questo evidente calo.

Ad ottobre ovviamente non si possono fare troppi calcoli, tutto sommato le due formazioni stanno andando bene ma fondamentale sarà continuare a macinare punti soprattutto nelle partite contro rivali sostanzialmente di livello simile, ecco allora che sarà un lunedì sera delicato per continuare a stare tranquilli anche dopo la diretta Cremonese Udinese…

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE UDINESE

Ci potrebbero essere ben tre dubbi per Davide Nicola nelle probabili formazioni per la diretta Cremonese Udinese. Il modulo è il 3-5-2, in difesa dovrebbe essere tutto chiaro ma poi attenzione, innanzitutto sulla destra perché Floriani Mussolini insidia la maglia da titolare di Zerbin; Vandeputte e Payero si giocano invece un posto nel cuore del centrocampo con Grassi e Bondo, infine in attacco la certezza è Vazquez, mentre al suo fianco Sanabria sembra essere favorito su Bonazzoli.

Tre ballottaggi anche per gli ospiti nel modulo 3-5-1-1 dell’Udinese di Kosta Runjaić. Per i bianconeri davanti dovrebbe essere tutto chiaro con Zaniolo a sostegno di Davis, in difesa invece Goglichidze se la deve vedere con Bertola, a destra è davvero incerto il ballottaggio Zanoli-Ehizibue ed infine ecco pure il duello tra Piotrowski e Lovric per affiancare Atta e Karlstrom nel cuore della folta mediana bianconera.

PRONOSTICO E QUOTE

Non può mancare in chiusura lo sguardo al pronostico sulla diretta Cremonese Udinese. L’agenzia Snai ci dice che gli ospiti friulani potrebbero essere leggermente favoriti: il segno 2 è infatti indicato a 2,45 contro il valore di 2,80 sul segno 1 oppure il 3,30 in caso di pareggio, che vi farebbe vincere un po’ di più.