Diretta Cremonese Venezia/ Streaming video DAZN: torna Massimo Rastelli (Serie B)

Cremonese Venezia sarà una sfida prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Si affrontano le due formazioni che attualmente occupano il quartultimo e il quintultimo posto in classifica: per i grigiorossi l’ultima sconfitta contro il Pordenone ha portato al ritorno in panchina di Massimo Rastelli, che era stato sostituito da Marco Baroni. Non è arrivato il cambio di passo auspicato dalla società e il club ha deciso per il ritorno di Rastelli; il Venezia ha chiuso invece il 2019 con un colpo importante, il successo esterno contro il Perugia valso proprio il sorpasso ai danni della Cremonese. Nel match d’andata è stata la formazione grigiorossa a centrare i 3 punti espugnando lo stadio Penzo con i gol di Mogos e Castagnetti, dopo che i lagunari avevano momentaneamente raggiunto il pareggio con un gol di Modolo. La Cremonese in casa non perde dal 6 ottobre, match contro il Cittadella: da segnalare che tra il 2013 e il 2018 il Venezia ha vinto tutti e 3 i precedenti disputati allo stadio Zini, con la Cremonese che non batte i lagunari in casa dal 12 novembre 2006.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Venezia, sfida prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre o sul satellite bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale del campionato di Serie B per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE VENEZIA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Cremonese Venezia, sfida prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona per la ventesima giornata del campionato di Serie B? Proviamo a rispondere ipotizzando che la Cremonese allenata da Massimo Rastelli sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Agazzi; Ravanelli, Bianchetti, Terranova; Zortea, Arini, Castagnetti, Deli, Migliore; Ciofani, Ceravolo. Risponderà il Venezia guidato in panchina da Alessio Dionisi con un 4-3-1-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Casale, Ceccaroni; Vacca, Fiordilino, Suciu; Capello; Bocalon, Di Mariano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.10 la vittoria in casa, a 2.90 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.85. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.45 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA