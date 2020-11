Diretta/ Cremonese Vicenza (Serie B) streaming video DAZN: per risalire la china

DIRETTA CREMONESE VICENZA: LOMBARDI A CACCIA DI UNA VITTORIA!

Cremonese Vicenza, sabato 7 novembre 2020 alle ore 14.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie B. L’avvio di stagione è sembrato un film già visto per i grigiorossi, alle prese con grandi difficoltà difensive esattamente come nella passata stagione. Finora solamente 3 gol all’attivo e altrettanti punti in classifica per la Cremonese, che dopo 3 pareggi consecutivi in campionato è caduta di misura sul campo del Frosinone nell’ultima giornata disputata. Dall’altra parte il Vicenza ha lo stesso identico ruolino di marcia degli avversari di turno, 5 partite disputate, nessuna vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte. Per i berici l’ultima partita di campionato è stata pirotecnica, 4-4 contro il Pisa che aveva ribaltato il risultato nel secondo tempo dal 3-2 al 3-4, per poi vedere i biancorossi pareggiare con una rete di Da Riva. Una boccata d’ossigeno per la squadra di Di Carlo, chiamata però al pari della Cremonese a provare ad accelerare per ottenere la prima vittoria stagionale.

DIRETTA CREMONESE VICENZA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Vicenza non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE VICENZA

Le probabili formazioni di Cremonese Vicenza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pierpaolo Bisoli con un 4-3-1-2: Alfonso; Fiordaliso, Ravanelli, Terranova, Valeri; Valzania, Castagnetti, Gustafson; Gaetano; Ciofani, Ceravolo. Gli ospiti guidati in panchina da Mimmo Di Carlo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Perina; Bruscagin, Cappelletti, Padella, Beruatto; Dalmonte, Vandeputte, Rigoni, Giacomelli; Jallow, Meggiorini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Cremonese e Vicenza queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.35, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 2.85 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.50.



