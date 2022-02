Diretta Cremonese Vicenza/ Streaming video tv: è un testa-coda! (Serie B)

DIRETTA CREMONESE VICENZA: BROCCHI TENTA LO SGAMBETTO ALLA CAPOLISTA!

La diretta di Cremonese Vicenza, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, andrà in scena nel turno infrasettimanale di martedì 22 febbraio: il fischio di inizio è in programma alle ore 18.30 allo Stadio Giovanni Zini. È un vero e proprio testa-coda quello che si disputerà a breve, dato che i padroni di casa occupano la vetta della classifica in compagnia del Pisa, mentre gli ospiti si trovano al penultimo posto, davanti soltanto al Pordenone. L’esito della gara sembrerebbe già scritto, ma nulla può essere dato per scontato sul campo.

La capolista, dopo tre vittorie consecutive, nello scorso turno è stata fermata sul pari nel match in casa del Perugia. Adesso si ritrova ad essere stata agganciata dai toscani, per cui la pressione sugli uomini di Fabio Pecchia è tanta e nessuno può più permettersi di sbagliare: in palio c’è la promozione diretta in Serie A. Al contrario, l’obiettivo dei biancorossi è la salvezza, che al momento sembra ancora lontana. La squadra di Christian Brocchi è reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo contro la Spal. L’ultima vittoria risale alla fine di gennaio. Un successo sarebbe fondamentale per rialzarsi, ma l’avversario odierno è certamente fuori portata.

DIRETTA CREMONESE VICENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta Cremonese Vicenza, gara di Serie B, sarà visibile in televisione sul satellite per gli abbonati a Sky Sport oppure con una connessione a Internet per gli abbonati a Dazn tramite una SmartTv, una consolle o un decoder apposito o un dispositivo come Chromecast o Amazon Firestic. In streaming, invece, in un caso sarà possibile collegarsi alla piattaforma Sky Go da computer o dispositivi mobile e nell’altro caso tramite computer al sito ufficiale www.dazn.com oppure alle applicazioni ufficiali attraverso smartphone e tablet. Anche la piattaforma Helbiz fornisce ai suoi abbonati il medesimo servizio in streaming per il campionato cadetto. Se non vuoi perderti la diretta del match valido per il venticinquesimo turno, l’appuntamento è a partire dalle 18.30.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE VICENZA

È tempo di dare un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Cremonese Vicenza. I padroni di casa, dato l’avversario e il calendario fitto, potrebbero scegliere di effettuare del turnover. L’unica assenza di rilievo è quella dell’infortunato Valzania. Il tecnico Fabio Pecchia potrebbe dunque disegnare così il suo 4-2-3-1: Carnesecchi; Casasola, Bianchetti, Okoli, Sernicola; Castagnetti, Bartolomei; Strizzolo, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani. Gli ospiti, invece, non hanno a disposizione gli infortunati Cappelletti, Taugourdeau e Boli, mentre Bikel rientra dal turno di squalifica. Il 4-3-1-2 di mister Christian Brocchi dovrebbe essere così strutturato: Contini; Bruscagin, Pasini, De Maio, Crecco; Zonta, Bikel, Cavion;, Ranocchia; Diaw, Da Cruz.

QUOTE CREMONESE VICENZA

Le quote della diretta Cremonese Vicenza, offerte dall’agenzia di scommesse Snai, non lasciano molti dubbi in merito a quello che potrebbe essere l’esito della partita di Serie B. La vittoria della capolista con il segno 1 è infatti quotata a 1,65, mentre un successo ospite con il segno 2 è a 5,75. Il pari, con il segno X, è invece fissato a 3,55.



