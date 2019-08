Diretta Cremonese Virtus Francavilla/ Streaming video tv: le quote (Coppa Italia)

Cremonese Virtus Francavilla, diretta dal signor Amabile, è la partita in programma oggi domenica 11 agosto 2019 tra le mura del Giovanni Zini con fischio d’inizio fissato per le ore 20,30. Il secondo turno preliminare della Coppa Italia si accende quest’oggi con la diretta tra Cremonese e Virtus Francavilla, match da cui fare attenzione e che vedrà padrona di casa una delle maggiori protagoniste del prossimo campionato di Serie B. Dopo un’estate bollente (dove si segnala pure un ottimo pari in amichevole contro il Napoli) i ragazzi di Mister Rastelli sono pronti a dare il via alla prossima stagione, ovviamente con un successo di coppa. La Virtus Francavilla però sarà avversario ben temibile: i biancazzurri sono apparsi in grande forma infatti già nel primo turno di Coppa, dove hanno eliminato il Novara.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Virtus Francavilla, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

DIRETTA CREMONESE VIRTUS FRANCAVILLA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Cremonese e Virtus Francavilla non ci sorprenderebbe se Rastelli puntasse all’11 titolare studiato in vista della prossima stagione di Serie B, per concedere ai suoi big minuti nelle gambe. Tenuto conto del 4-3-3 come modulo di riferimento, ecco che in porta dovremmo vedere Agazzi: in difesa invece vi sarà spazio per Mogos, Terranova, Zortea e Migliore. Toccherà quindi a Deli, Castagnetti e Arini agire dal primo minuto al centro dello schieramento, mentre in attacco scalpitano Piccolo, Palombi e Montalto. Per la formazione della Virtus Trocini dovrebbe confermare il 4-3-3 che ha fatto molto bene contro il Novara. Ecco quindi dal primo minuto Vazquez, Mastropietro e Caporale in attacco, con il trittico Zenuni, Gigliotti e Bovo a centrocampo. In difesa spazio a Albertini e Nunzella al centro e a Pambianchi e Delvino ai lati, con Costa tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio per la diretta tra Cremonese e Virtus Francavilla, il portale di scommesse snai non esita a concedere i favori del pronostico ai grigiorossi, padroni di casa questa sera. Nell’1×2 vediamo che la vittoria della Cremonese è stata data a 1,30, mentre il successo della Virtus vale 8,75: il pari è stato invece quotato a 4,50.



