DIRETTA/ Croazia Austria video streaming tv: dominio slavo nei precedenti

DIRETTA CROAZIA AUSTRIA: I TESTA A TESTA

Croazia Austria è una partita che a livello storico, parlando di geopolitica, potrebbe essere quasi un derby; quel che conta qui dire è che le due nazionali si sono affrontate solo cinque volte, e che hanno sempre vinto i balcanici. Non ci sono riferimenti di un’epoca in cui la Croazia era indipendente prima della creazione della Jugoslavia; si parte allora dal 2000, e quattro di questi episodi sono amichevoli. La Croazia come detto ha vinto tutte le partite giocate: ha segnato 9 gol e ne ha incassati soltanto due.

Non sono però recenti gli episodi, perché l’ultimo è addirittura del maggio 2010: eravamo in casa dell’Austria e il gol decisivo lo aveva segnato Mate Bilic al minuto 86. L’affermazione più roboante è invece il 4-1 del maggio 2006, mentre l’unico precedente in un torneo ufficiale è quello del giugno 2008: fase a gironi degli Europei organizzati proprio dall’Austria (in coabitazione con la Svizzera), le speranze erano ampie ma dopo soli 3 minuti Luka Modric aveva trasformato un rigore procurato da Ivica Olic, e il risultato non era più cambiato sino al termine della partita. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CROAZIA AUSTRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Croazia Austria non sarà garantita: alcune partite di Nations League vengono trasmesse sulla televisione satellitare ma il programma non è integrale, di conseguenza nessun appuntamento per Slovenia Svezia che non godrà nemmeno di una diretta streaming video di Croazia Austria. Per avere le informazioni utili sul match potrete comunque consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) ed eventualmente gli account collegati sui social network, in particolare le pagine di Facebook e Twitter, e magari anche quelle delle rispettive federazioni che spesso le offrono anche in lingua inglese.

SFIDA INCERTA!

Croazia Austria, partita diretta dall’arbitro inglese Chris Kavanagh, va in scena alle ore 20:45 di venerdì 3 giugno: siamo al Gradski vrt di Osijek, teatro della prima giornata nella Lega A di Nations League 2021-2022. Sfida intrigante: la Croazia la conosciamo tutti, il prossimo inverno partirà per il Qatar con l’obiettivo di eguagliare quanto fatto quattro anni fa, vale a dire una finale storica, e in questo senso sembra che il gruppo abbia ritrovato nuovo vigore dopo aver giocato una prima edizione di Nations League davvero pessima.

L’Austria da questa competizione ha tratto giovamento, perché attraverso di essa si è qualificata per il playoff delle qualificazioni in Coppa del Mondo; ha perso contro il Galles, ma ha comunque dimostrato che questa Nations League può effettivamente essere utile, anche se forse non a tutte le fasce di nazionali. vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Croazia Austria, ma mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA AUSTRIA

Per la diretta Croazia Austria Zlatko Dalic ha convocato anche i big, ma non è detto che saranno in campo: anzi, Modric va per la panchina avendo giocato la finale di Champions League, e dunque possibilità per Pasalic e Majer ma anche Kovacic, due di questi giocherebbero sulla trequarti insieme agli esterni Orsic e Perisic, andando a supportare i due attaccanti Vlasic e Livaja (o Kramaric). Nikola Moro può invece essere il perno davanti alla difesa; qui terzetto con Vida, Caleta-Car e Gvardiol a protezione del portiere Livakovic, favorito su Ivusic.

Grande suggestione per l’Austria, appena passata nelle mani di Ralf Rangnick: il tecnico, ex del Manchester United, dovrebbe allora puntare su un 4-2-3-1 con Lainer e Ulmann terzini e due centrali, davanti a Bachmann, che sarebbero Dragovic e Hinteregger (ma occhio a Ilsanker). A centrocampo si gioca con una cerniera verosimilmente formata da Laimer e Grillitsch; avanzerà il suo raggio d’azione Sabitzer, schierato sulla trequarti tra Baumgartner e Arnautovic che in nazionale farebbe l’esterno, con Kalajdzic o Gregoritsch da prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a leggere il pronostico stabilito dall’agenzia Snai sulla diretta Croazia Austria, partita valida per la prima giornata di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,10 volte quanto messo sul piatto; il segno X a regolare l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,30 volte la vostra giocata, infine il segno 2 (sul quale dovrete puntare per il successo degli ospiti) con questo bookmaker ha un valore equivalente a 3,50 volte l’importo che avrete scelto di investire.











