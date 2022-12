Diretta Croazia Belgio/ Streaming video Rai 1: è uno spareggio, Mondiali 2022

DIRETTA CROAZIA BELGIO: PARTITA IN EQUILIBRIO

Croazia Belgio, diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor presso lo stadio Ahmad bin Ali di Al Rayyan alle ore 16.00 italiane (le 18.00 locali) di oggi pomeriggio, giovedì 1 dicembre 2022, sarà una partita di fondamentale importanza per le sorti delle due Nazionali europee nel girone F dei Mondiali Qatar 2022. Probabilmente lo scenario è differente da quanto ci si aspettava all’inizio della Coppa del Mondo, ma i risultati delle prime due giornate ci dicono che la diretta di Croazia Belgio sarà una sorta di spareggio per gli ottavi di finale e che quindi una delle due (salvo colpi di scena dall’altra partita) dovrà salutare i Mondiali 2022 già al termine di questa fase a gironi.

Rischia di più il Belgio, che dopo avere vinto a fatica contro il Canada e soprattutto dopo aver perso contro il Marocco ha solamente la vittoria come risultato utile per evitare quella che sarebbe una tremenda delusione per i Diavoli Rossi. La Croazia invece arriva dal pareggio contro il Marocco e da una larga vittoria in rimonta contro il Canada, quindi i vice-campioni del Mondo in carica hanno due risultati su tre a disposizione, ma anche loro sono a rischio in caso di sconfitta. La posta in palio renderà ancora più affascinante una partita già di suo intrigante, che cosa ci dirà quindi la diretta di Croazia Belgio?

CROAZIA BELGIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Croazia Belgio sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando. I Mondiali 2022 sono un’esclusiva Rai e quindi anche la diretta streaming video di Croazia Belgio sarà fornita gratuitamente per tutti tramite il sito oppure la app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI CROAZIA BELGIO

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA BELGIO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Croazia Belgio. Zlatko Dalic potrebbe schierare la sua Croazia secondo il modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Livakovic in porta; in difesa il quartetto che dovrebbe vedere in campo Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; intoccabile naturalmente il fenomenale terzetto di centrocampo formato da Kovacic, Brozovic e Modric; il tridente offensivo invece potrebbe vedere Livaja a destra, Kramaric centravanti e Perisic come ala sinistra.

La risposta del Belgio di Roberto Martinez potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-2-1 che potrebbe prevedere questi undici titolari: naturalmente Courtois in porta; davanti a lui la difesa a tre composta da Dendoncker, Vertonghen e Alderweireld; a centrocampo Castagne come esterno destro, Tielemans e Witsel nel cuore della mediana e Carrasco a sinistra; in attacco Hazard e De Bruyne sono le certezze sulla trequarti, mentre Lukaku potrebbe soffiare il posto di centravanti a Batshuayi considerata l’importanza del match.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Croazia Belgio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita dei Mondiali 2022: croati formalmente in casa e pure favoriti di un soffio, il segno 1 infatti è quotato a 2,65 mentre con il segno 2 per la vittoria del Belgio si arriverebbe a quota 2,70. Infine, un pareggio varrebbe 3,35 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno X, che farebbe felice la Croazia.

